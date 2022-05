Més de 130 professors es formen a València contra la violència masclista en adolescents

Aquesta trobada, oberta tant al professorat com a agents de l'àmbit educatiu i persones interessades en la coeducació en general, es realitzarà de 9 a 14 hores de manera presencial i ja compta amb més de 130 inscripcions.

Podran conéixer de primera mà els recursos i servicis que l'Ajuntament posa a la disposició dels centres educatius i de la ciutadania per a la promoció de la igualtat i la prevenció i l'atenció contra la violència de gènere i masclista, amb especial incidència en la població adolescent.

Després de la benvinguda institucional tindrà lloc la conferència de Carmen Ruiz Repullo, sociòloga experta en violència masclista en l'adolescència, sobre 'La pornografía como polinizadora de la violencia machista'.

Per la seua banda, el servici de municipal d'Igualtat i Polítiques inclusives exposarà recursos com el Taronja Sencera, l'oferta educativa de la regidoria pensada per a impartir-se en els instituts que ho sol·liciten, així com els premis d'igualtat, els punts violeta, les campanyes de sensibilització, l'espai Dones i Igualtat, les unitats d'igualtat i el servici Repara.

Representants de la Conselleria i del Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) intervindran a continuació per a parlar de la formació en igualtat, després del que la jornada finalitzarà amb una intervenció lúdic-formativa a càrrec d'Amaia Prieto i Jesús Jara. L'acte estarà conduït i dinamitzat per la periodista Victòria Maso.

"No descansem per a fer arribar tots els nostres recursos i esforços per a previndre la violència masclista a la resta d'organitzacions, institucions i societat en general. Anem tots a una, remant en la mateixa direcció per a aconseguir que aquest problema desaparega d'una vegada per sempre de la nostra societat", afirma la regidora Lucía Beamud.