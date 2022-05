Alejandro Nieto quizá es uno de los concursantes de la nueva edición de Supervivientes más cuestionado. No solo está continuamente en peleas con el resto de sus compañeros, sino que incluso ha tenido malas maneras con ellos, y ha protagonizado varios enfrentamientos con Kiko Matamoros.

Todo esto ha provocado que Alejandro sea dejado de lado tanto por su grupo como por el contrario, y acabado nominado para ser expulsado. Maribel, su madre, ha querido entrar en Sálvame para poder defenderle. "Yo creo que mi hijo tiene un carácter un poco fuerte, pero allí quién no se pone así de esa manera".

"Kiko le busca mucho, le pica. Y una persona, cuando tiene hambre, cuando está mal, pues salta", ha explicado Maribel. "Él es un niño muy inquieto. Habla más de la cuenta, pero ese machaque... ni los malos son tan malos... La forma en la que habló a Kiko no me gustó nada. A mi hijo le revienta que digan mentiras sobre él".

"No podemos justificar todo de nuestros hijos", ha intervenido Terelu Campos. Y, a continuación, han comenzado a hablar sobre los problemas de Alejandro con la que es la madre de su hijo. Se le acusa de no pagarle la pensión necesaria, y esas acusaciones no han sentado nada bien a Maribel. "Esas conversaciones son privadas. Yo puedo denunciar. Mi hijo no debe ninguna pensión. Y no puedo hablar más".

"La madre del hijo de Alejandro quiere que yo tenga estas conversaciones y las ha hecho llegar al programa para mostrar la relación real que hay entre ella y Alejandro. Yo como madre y tú como madre sé que no te gustaría ver lo que dice tu hijo aquí", ha querido justificar Terelu Campos que el programa decidiera hablar sobre ello.