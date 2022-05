La plaça del Mercat de València estrena jocs infantils

Així ho ha explicat la vicealcaldesa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, qui ha destacat a més que els elements triats estan fabricats amb fusta i compten amb paviment de cautxú de seguretat.

Segons ha detallat Sandra Gómez, també està previst que es planten diversos arbres que proporcionaran zones d'ombra i estada per a les persones que s'acosten a aquesta zona.

"Amb la reurbanització d'aquest espai, aquest entorn es converteix en una zona molt més segura per a les persones, més amable, sostenible i habitable també per als més xiquets", ha destacat.

LES COVETES

Sandra Gómez ha destacat que també es pot accedir ja a la gradería de les Covetes, on s'ha habilitat un tancat, amb el que tota la zona ha quedat buidada.

D'aquesta manera, ha destacat, "s'ha obert a ús públic la nova zona de gradería totalment accessible dels Covetes de Sant Joan, que permet baixar per una rampa a totes les persones que vullguen redescobrir la façana de les Covetes i de l'església Santos Juanes, que ha romàs oculta durant dècades".

"S'ha creat un espai obert i unificat que, a través de la graderia, recupera la cota original d'accés a les Covetes per a dotar-les de més valor", ha subratllat.

Aquesta intervenció, ha recordat, podrà veure's en la festa urbana La Valentina, que es traslladarà aquest dissabte a l'entorn del Mercat Central i la plaça Ciutat de Bruixes amb activitats per a totes les edats.

Sandra Gómez ha explicat que amb el lema 'Arriba la plaça del Mercat', La Valentina vol "posar en valor que estan pràcticament acabades les obres de reurbanització i recuperació d'aquesta zona que ha de ser un espai per a totes les persones però també per a totes les famílies; i d'ací -ha afegit- la creació d'una zona de jocs que abans no existia".

A més, Gómez ha destacat que també s'ha renaturalitzat l'espai amb la incorporació d'arbrat, que s'ha incrementat de 26 a 55 exemplars.