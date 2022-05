Arranca la remodelació del Museu Històric Municipal per a fer-lo "més comprensible"

"Volem oferir a la ciutadania un museu molt més comprensible, accessible i amb unes instal·lacions actualitzades", ha explicat la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, qui ha ressaltat que no es tracta d'una simple millora del museu, sinó que "aquesta actuació suposa un replantejament integral de museu, tant en les instal·lacions com la creació d'un nou discurs expositiu, que permeta als visitants comprendre el que allí s'explica".

Tot i contindre els símbols i relíquies més referents de la història de València, tots els fons del com estan catalogats com a Béns d'Interés Cultural, el Museu Històric no era un museu fàcil de comprendre pels visitants i les seues instal·lacions feia molt de temps que no havien sigut actualitzades.

NEBOT: "VAIG TROBAR UN MUSEU SENSE IDEA CONCRETA"

Vista la necessitat, des de la regidoria Patrimoni i Recursos Culturals es va encarregar al Premi Nacional de Disseny Dani Nebot la redacció d'un projecte per a remodelar el Museu Històric. Un projecte que arreplega nou disseny expositiu, un nou mobiliari, una nova distribució, una nova il·luminació i una nova retolació.

"Quan vaig acceptar l'encàrrec vaig trobar un museu que s'havia construït sense una idea concreta, sinó que havia anat atresorant diferents peces procedents d'altres llocs com la Casa de la Ciutat, la qual cosa feia que no es poguera entendre absolutament res", ha afirmat el propi Nebot.

Per açò, va redactar un projecte "que tinguera un relat, que poguera respondre preguntes com qui som? i on estem? i donara, d'aquesta manera, un perfil dels valencians, de la nostra terra, de la nostra cultura i de la nostra forma de ser". "Sobre aquesta idea vaig construir el guió", ha detallat.

El projecte de Dani Nebot amplia l'espai incorporant una sala de recepció, de la qual no disposava. A més, de manera paral·lela, s'han planificat una sèrie de millores de les instal·lacions que suposaven l'adaptació de l'espai, la instal·lació d'un sistema de climatització i millores en la Il·luminació.

Tello ha subratllat que "Dani Nebot va captar a la perfecció la necessitat del Museu i fins i tot, va aconseguir guanyar un nou espai previ a l'expositiu, que poguera fer les funcions de recepció, de manera que les taquilles, guardarropía i la primera atenció ciutadana es poguera fer en un espai previ no congestionat d'obra expositiva".

RELÍQUIES DE GRAN VALOR

El Museu històric acull gran quantitat de relíquies i símbols de gran valor per a documentar i preservar la història de la ciutat, com la Real Senyera, el llibre dels Furs, el Penó de la Conquesta, el Trofeu de la Conquesta, l'Espasa del Rei En Jaume, el quadre de la Inmaculada, els Jurats d'Espinosa, l'Arcàngel Sant Miquel, les Claus de la Ciutat o diferents plànols entre els quals destaquen el del pare Tosca, datat en 1704 i els de Mancelli de 1608 o Montero d'Espinosa, de 1853.

Actualment aquestes relíquies es distribuïxen en quatre sales: la que mostra els plànols; la Sala de Vistes de la Ciutat; la Sala dels Furs i la Sala Foral.

Per a fer el museu més comprensible, el nou projecte estructura les sales per temes, que guarden una estructura narrativa: Sala 1, Qui som? dedicada als nostres símbols i les nostres senyes d'identitat; Sala 2, On estem? dedicada al territori, la ciutat, el riu, l'horta, l'Albufera i el mar; Sala 3, D'on venim? dedicada als reis, llegendes i documents fundacionals; Sala 4, Els nostres records. Són els records d'una ciutat i els records d'un edifici, l'actual Ajuntament de València.