El tiempo que tendremos que esperar para contactar con extraterrestres, según dos científicos

©[ Conner Baker] via Unsplash.com.

La paradoja de Fermi plantea la siguiente pregunta desconcertante: si los humanos no son especiales y las civilizaciones pueden surgir comúnmente en el cosmos, ¿por qué todavía no hemos encontrado a nadie más?

Un nuevo artículo tiene una respuesta, recoge IFL Science. Incluso si hay decenas de miles de civilizaciones, necesitan sobrevivir durante miles de años para tener la oportunidad de hablar con otra persona.

Como se informó en The Astrophysical Journal, los investigadores Wenjie Song y He Gao estimaron el número de civilizaciones inteligentes extraterrestres comunicantes (CETI) que existen utilizando dos parámetros: la probabilidad de que aparezca vida en un planeta terrestre y la etapa de evolución de la estrella anfitriona del planeta en la que nacería el CETI.

Los dos investigadores crearon nueve escenarios en los que los CETI eran raros o comunes. Si los CETI son raros (del orden de 110 en toda la Vía Láctea), entonces una civilización que se comunica podría tener que sobrevivir durante 400.000 años antes de recibir una señal de otra. En el mejor de los casos, con alrededor de 43.000 CETI, se necesitarían al menos 2.000 años para que una civilización comunicante obtenga su primer saludo cósmico.

La razón por la que no hemos recibido una señal puede ser que la vida útil de comunicación de los humanos no es lo suficientemente larga en la actualidad

"La razón por la que no hemos recibido una señal puede ser que la vida útil de comunicación de los humanos no es lo suficientemente larga en la actualidad. Sin embargo, se ha propuesto que es muy probable que la vida útil de las civilizaciones sea autolimitada (conocido como el argumento del fin del mundo), debido a muchas alteraciones potenciales, como problemas de población, aniquilación nuclear, cambio climático repentino, cometas rebeldes, cambios ecológicos, etc.", escribieron los autores, de la Universidad Normal de Beijing (China), en su artículo.

"Si el argumento del Día del Juicio Final es correcto, en algunas situaciones pesimistas, es posible que los humanos no reciban ninguna señal de otros CETI antes de la extinción", señalan.

Los enfoques probabilísticos de la paradoja de Fermi se han presentado en los últimos años, lo que sugiere que nuestra búsqueda actual de otras civilizaciones todavía es muy limitada y podría permanecer así.

Después de todo, si alguien nos estuviera buscando, tendría que estar dentro de una región muy pequeña de la galaxia para detectar algunas señales de la Tierra. Dicho esto, los equipos admiten que existen grandes incertidumbres en sus probabilidades, por lo que tal vez haya una posibilidad de comunicarse con extraterrestres más temprano que tarde.

"Es bastante incierto qué proporción de planetas terrestres pueden dar a luz a la vida, y el proceso de evolución de la vida hacia un CETI y poder enviar señales detectables al espacio es muy impredecible", explican los autores.