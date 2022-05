Metronomy, Nathy Peluso i Dorian obriran el Low Festival de Benidorm

El divendres 29, el recinte de Low acollirà els directes de bandes internacionals com Metronomy presentant 'Small World' o !!! (Chk Chk Chk) amb 'Let It em Blue', la força de Nathy Peluso, Dorian i el seu últim treball, Sidonie, Belako o el tancament mentre clareja amb Elyella, avança l'organització.

El dissabte 30, la música seguirà sonant en la Ciutat Esportiva Guillermo Amor amb Editors, que tornen i prometen ser una de les grans bandes protagonistes de la nit. En aquesta segona jornada no faltaran les guitarres amb White Lies, la màgia d'Amaia o el rock & roll de Reigning Sound a més de les grans actuacions de Carolina Durante, Ojete Calor, La Habitació Roja o Anni B Sweet.

I el diumenge 31, tercer i últim dia de festival, els 'lowers' gaudiran de l'esperat directe de Primal Scream en l'escenari Vibra Mahou, Izal amb un dels seus últims xous abans de la seua aturada indefinida, Temples, Sen Senra, Delaporte o el tancament amb Flaix Show que convertiran el recinte en una pista de ball.