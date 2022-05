València celebra aquest cap de setmana la festa de la patrona amb dansaes, mascletà i processó

El programa d'aquestes celebracions, que es recuperen després de la pandèmia, començarà amb les primeres vespres de la festa de la Verge dels Desemparats, tocs de campanes que es realitzen de manera manual des del campanar de la Catedral, el popular "Micalet", i que es perllongaran en diferents hores i amb diferents crides fins al diumenge per a anunciar els diferents actes que, per al regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, "són un senyal meravellós de tornada cap a la normalitat".

El regidor, que ha fet una crida la ciutadania "per a participar i gaudir de totes aquestes celebracions", ha ressaltat, entre unes altres, la tradicional 'dansà' que comptarà amb un "important nombre de participants entre els fallers i les falleres que conformen el col·lectiu amb una major representació".

Enguany, la 'dansà' de les comissions de falla se celebrarà en sessió doble. A les huit de la vesprada la infantil i a les onze de la nit la de les majors. I les falleres majors i corts d'honor d'enguany i de l'any passat participaran simultàniament en la doble sessió de balls, ja que no va haver-hi 'dansaes' per la pandèmia, ha informat el consistori en un comunicat.

Durant aquests dies, a més dels actes religiosos, com el "Salve Solemne a la Mare de Déu" o les Misses de Descoberta i d'Infants, a més del tradicional "Trasllat" de la imatge de la Verge dels Desemparats des de la seua Capella fins a la Catedral, la ciutadania podrà gaudir altres actes més lúdics com per exemple el Concert de la Banda Municipal de València, que se celebra en la plaça de la Verge dissabte a les 23.00 hores o el posterior Castell de focs artificial que es dispararà en el llit del Turia a les 24.00 hores.

El tret d'aquest castell de focs artificials donarà la benvinguda a la jornada del diumenge que es clausurarà amb una mascletà que es dispararà en la plaça de l'Ajuntament i amb la "Solemne Processó". Precisament, el diumenge es dóna inici a l'Any Jubilar Mariano del Centenari de la Coronació Canònica de la Verge dels Desemparats. Si bé, la celebració del programa d'actes en honor a la Verge dels Desemparats es perllongaran també el dilluns.

L'obertura oficial de l'Any Sant Mariano del Centenari de la Coronació tindrà lloc el diumenge en la "Missa d'Infants" que presidirà a les 8.00 hores en la plaça de la Verge el cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, amb la presència del Nunci Apostòlic de la seua Santedat a Espanya, monsenyor Bernardito Auza.

Al començament de l'eucaristia, el vicerector de la Basílica de la Verge dels Desemparats, Álvaro Almenar, llegirà el decret de la Penitenciaría Apostòlica de la Santa Seu que concedeix, amb motiu del Centenari de la Coronació, la indulgència plenària des del 8 de maig de 2022 fins al 14 de maig de 2023 als fidels que complisquen les condicions habituals, instaurant, així, l'Any Jubilar Mariano.

Els actes de la Festa de la Mare de Déu començaran el diumenge en la Basílica, a les 5.00 hores, amb la missa de "Descoberta", que oficiarà el rector Jaime Sancho. Prèviament, la Basílica obrirà les seues portes sobre les 03.30 hores de forma gradual per a evitar aglomeracions, amb la col·laboració de la Policia Local. La finalitat en tots els actes és "poder unir la devoció i l'amor a la Verge amb la seguretat i la prudència", ha indicat l'Arquebisbat de València en un comunicat.

Les celebracions continuaran amb la "Missa d'Infants" a les 8.00 hores. Posteriorment, la Plaça de la Verge tornarà a viure de nou, després de dos anys sense poder celebrar-se, el tradicional trasllat de la imatge de la Mare de Déu des de la seua Basílica fins a la Catedral, a les 10.30 hores.

Una vegada finalitze el trasllat començarà, en el sòl de la plaça enfront de la Basílica, l'elaboració d'una catifa floral a càrrec de 22 alfombristas de la vila gallega de Ponteareas que realitzaran, d'aquesta forma, un homenatge a la Patrona de València amb motiu del començament de l'Any Jubilar del Centenari. El propòsit és que la imatge de la Mare de Déu siga la primera que xafe aquest mantell, realitzat amb 5.000 flors i elements vegetals, al pas de la processó vespertina.

Els festejos inclouran també la Missa Pontifical en la Seu, presidida per l'Arquebisbe a les 12.00 hores, i a la vesprada, a les 18.00 hores, la solemne processó general. En enguany Jubilar, que es perllongarà fins al 14 de maig de 2023, totes les accions que s'organitzen entorn del Centenari de la Coronació estaran "abrigallades" per un lema oficial, 'Sempre en el cor', a més d'un logotip i un cartell.

El lema és una de les frases de l'Himne de la Coronació, la lletra de la qual és obra del valencià José María Juan García, que subratlla la permanència de la devoció a la Mare de Déu i es fa referència al cor, per la importància de la cultura de la cura que es vol potenciar en enguany Jubilar.

Aquest Any Jubilar culminarà al maig de 2023, quan es complirà el centenari de la Coronació Pontifica de la imatge de la patrona de València, cerimònia que va tindre lloc el 12 de maig de 1923 en el Pont del Real. Va ser una iniciativa de l'aleshores arquebisbe de València, el cardenal Enrique Reig i Casanova, autoritzada per Benedicto XV el 15 d'octubre de 1921.

LA PROCESSÓ VESPERTINA MODIFICA EL SEU RECORREGUT

Per la seua banda, la solemne processó vespertina amb la imatge de la Verge dels Desemparats que recorrerà els carrers del centre històric de la ciutat aquest diumenge incorporarà novetats en el seu recorregut a causa de les obres en la plaça de la Reina i a l'entorn del carrer María Cristina.

La processó eixirà des de la Catedral i, al seu pas per la plaça de la Verge, la imatge de la Mare de Déu serà la primera que xafe la catifa que s'elaborarà eixe mateix dia, amb més de 5.000 flors, un homenatge oferit enguany a la Patrona per l'Associació d'Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas.

Es manté el recorregut habitual per la calle Cavallers, Plaza del Tossal, Bosseria i Plaça del Mercat, però en aquest punt s'evitarà el pas pel carrer María Cristina i la processó passarà pels carrers Trench i Sant Fernando, per la qual s'eixirà al carrer Sant Vicent i arribarà fins a la Plaça de la Reina.

Enguany, també a causa de les obres, la processó no podrà a travessar la Plaça de la Reina per a accedir al carrer del Mar, per la qual cosa seguirà uns metres pel carrer de la Pau i girarà en el carrer Lluís Vives per a desembocar en el carrer del Mar i continuar l'itinerari per la calle Avellanes i continuar pel carrer del Palau i Plaça de l'Almoina fins a finalitzar en la Basílica.