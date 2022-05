Charo Vega ha sido la última expulsada de la nueva edición de Supervivientes y no solo ha protagonizado un ataque de ansiedad ante la noticia de que tiene que seguir allí, pero en la playa de los Parásitos, sino un breve enfrentamiento con Anabel Pantoja, que ha insistido en que solo es conocida por ser amiga de su tía, Isabel Pantoja.

Manu, el nieto de Charo Vega, y uno de los descubrimientos de esta nueva edición, que se ha convertido en el defensor favorito de las redes, ha aprovechado este rifirrafe para ir a Sálvame y defender a su tía de los ataques de Anabel. "Puedo entender por qué lo ha dicho".

"Ahora, con todo el amor del mundo, que a mí Anabel me encanta. Pero que lo diga ella, que está donde está, por su tía, no me parece lo más lógico del mundo. Tampoco pasa nada. Así podríamos ir con casi todo el mundo que está en la tele hoy en día", ha reflexionado Manu.

"A ella le ofrecieron ir en 2018, y ella se veía más preparada físicamente antes que ahora", ha explicado Manu, que en su visita a plató ha aprovechado hasta para marcarse un baile con la Anabel Pantoja de Josep Ferré.

Manu habla sobre la depresión de Charo Vega

"Yo iba a visitarla a la López Ibor con 9 años. Cuando recayó, yo no sabía que estaba deprimida. La veía triste y aburrida, así que todas las tardes salía de clase e iba a su casa a ver telenovelas. Sin darme cuenta, la estaba ayudando".