La formació bàsica obligatòria de la Policia Local s'estendrà de València a Alacant i Elx

Pròximament s'engegarà una edició del curs bàsic de Policia Local en la ciutat d'Alacant, així com una altra formació dirigida a l'escala de comandaments de la província que s'impartirà a Elx.

Així ho ha avançat el secretari autonòmic d'Emergències, José Mª Àngel, en la inauguració a València, on ha ressaltat l'esforç de la Generalitat per oferir una formació de qualitat dirigida a els qui estan cridats a convertir-se en agents de proximitat, preparant-los per a atendre les necessitats d'una societat "cada vegada més exigent, diversa i amb necessitats molt diferents a les de fa 40 anys".

Ángel ha animat als agents "a ser l'espill on molta gent es mire en el dia a dia" i ha destacat que aquest és una promoció "absolutament preparada: Quan la ciutadania es trobe amb els seus uniformes ha de sentir-se segura i saber que vostés van a solucionar cadascuna de les situacions que es donen. Ací aprendrà l'actitud que ha d'imperar en una policia de proximitat, que és la primera cadena de contacte amb la població".

Per primera vegada, l'IVASPE imparteix aquesta formació habilitante obligatòria en la seu central de la Policia Local de València, a excepció de les pràctiques de tir que es realitzaran en les instal·lacions del centre formatiu a Xest. El curs consta de 700 hores lectives teòriques i de dos mesos de pràctiques que l'alumnat ha de superar amb èxit per a poder exercir com a agents de l'autoritat.