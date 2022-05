Metronomy, Nathy Peluso y Dorian abrirán el Low Festival de Benidorm

El viernes 29, el recinto de Low acogerá los directos de bandas internacionales como Metronomy presentando 'Small World' o !!! (Chk Chk Chk) con 'Let It me Blue', la fuerza de Nathy Peluso, Dorian y su último trabajo, Sidonie, Belako o el cierre mientras amanece con Elyella, avanza la organización.

El sábado 30, la música seguirá sonando en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor con Editors, que vuelven y prometen ser una de las grandes bandas protagonistas de la noche. En esta segunda jornada no faltarán las guitarras con White Lies, la magia de Amaia o el rock & roll de Reigning Sound además de las grandes actuaciones de Carolina Durante, Ojete Calor, La Habitación Roja o Anni B Sweet.

Y el domingo 31, tercer y último día de festival, los 'lowers' disfrutarán del esperado directo de Primal Scream en el escenario Vibra Mahou, Izal con uno de sus últimos shows antes de su parón indefinido, Temples, el aclamadísimo Sen Senra, Delaporte o el cierre con Flash Show que convertirán el recinto en una pista de baile.