Los editores de los youtubers se organizan contra la precariedad: "Tengo 16 años y cobro siete euros por cuatro horas de trabajo"

Los editores que trabajan con contenido destinado a las plataformas digitales son, en gran parte, extraordinariamente jóvenes y completamente autodidactas. Sus jefes son personalidades de internet que, según denuncia el gremio, a menudo ofrecen salarios míseros y condiciones de trabajo indignas. Durante el último mes estos trabajadores han creado una organización sin precedentes con el objetivo de profesionalizar el sector y frenar la deslocalización de sus servicios, que en Latinoamérica se ofrecen a un precio con el que los montadores españoles no pueden competir.

La polémica discusión sobre las condiciones laborales que los streamers y youtubers ofrecen a sus montadores se reavivó el pasado mes de marzo a raíz de un tuit publicado por @ZGM_edits. El joven editor de vídeos publicaba una conversación en la que Jim Gorlich, youtuber que forma parte del canal Trippy Sauce (99.200 suscriptores), le ofrecía editar vídeos de TikTok cobrando 70 céntimos por cada pieza.

Igual que el editor de Forfast en 2020, @ZGM_edits consiguió que su denuncia se hiciera viral y, aunque Gorlich declaró que la oferta estaba sacada de contexto, fue el germen de la mayor asociación de montadores hispanohablantes conocida hasta el momento. El streamer Juan Hernández (@Anujbost) se propuso crear esta agrupación con la idea de crear una guía de precios. Además, partiendo de una muestra de 92 trabajadores, Hernández hizo una encuesta y concluyó que el 38% de los editores cobra menos de 500 euros mensuales, solo el 17% llega a los 1.500 euros al mes, el 40% cobra en negro y, dentro de este último grupo, el 63% no podría vivir de editar si tuviera que darse de alta como autónomo.

A día de hoy, más de mil personas forman parte del servidor de Discord en el que se está construyendo esta asociación, y los testimonios de montadores sometidos a pésimas condiciones de trabajo se multiplican en las redes. Denuncian que los pagos son escasos, se hacen en B y llegan tarde, que los clientes reclaman disponibilidad a cualquier hora y que buscan trabajadores en Latinoamérica para pagar sueldos más bajos.

Tal y como explican varios montadores consultados por 20minutos, hay muchas realidades diferentes en el sector, sin bien el conflicto señalado durante las últimas semanas presenta dos perfiles claros y enfrentados.

"Suele ser gente joven que empieza por su cuenta porque encuentra en la edición un pasatiempo que además puede aportar cierta cantidad de dinero"

Por un lado hay jóvenes aficionados al audiovisual y el streaming que comienzan a montar vídeos de manera autodidacta. Algunos empiezan a trabajar antes de la edad legal y desconocen las condiciones que deberían exigir, de ahí la importancia de realizar "una labor educativa" desde la asociación. Hernández explica que "suele ser gente joven que empieza por su cuenta porque encuentra en la edición un pasatiempo que además puede aportar cierta cantidad de dinero". Del entretenimiento pasan al oficio, aunque "muchos no se perciben a sí mismos como profesionales a pesar de que hacen un trabajo muy complejo".

A través de la edición, entran en contacto con el otro lado de esta historia, y ahí es dónde comienza el conflicto. "Yo tengo 16 años y llevo haciendo encargos desde los 14", explica un montador que no ha querido revelar su identidad. "Actualmente trabajo para un youtuber que tiene cerca de dos millones de suscripciones en su canal. Mi tarea consiste en subtitular sus vídeos, un trabajo al que dedico unas cuatro horas por pieza a cambio de siete euros".

Dinámicas de poder y bajos presupuestos

@ZGM_edits, que publicó la polémica oferta con la que todo explotó, vive una realidad distinta a la habitual. Comenzó a trabajar para un youtuber famoso a cambio de un sueldo que le ha permitido independizarse trabajando 30 horas semanales. El joven denuncia que su situación es una rareza y que muchos compañeros de profesión aceptan trabajar por un salario indigno u ofrecen sus servicios gratis porque no saben valorar su trabajo y son admiradores de sus clientes. “Tú eres un chaval joven sin experiencia y enfrente hay alguien que ejerce mucha influencia sobre ti”, corrobora Hernández. Ante esta situación, asegura, “muchos creadores de contenido no tienen responsabilidad y utilizan su poder para sacar un beneficio que no procede”.

Los entrevistados coinciden en un punto clave para desbloquear la situación: tener editor es "un lujo" y debe entenderse como tal. El problema, apuntan, es que “muchos streamers quieren contratar un editor cuando apenas cobran lo suficiente como para ganarse la vida". "Entonces un tío que gana mil euros al mes busca alguien que le monte los videos por 200 euros. Quieren abarcar demasiado con lo que ganan”, explica uno de los montadores consultados.

Para conseguirlo, buscan montadores en Latinoamérica, donde encuentran mano de obra mucho más barata: “Uno de los problemas de internet es que puede deslocalizar cualquiera y eso revienta los precios del mercado”, explica Hernández, que tiene “formación política” y ha participado con anterioridad en proyectos sindicales. “En América Latina la competencia es tremenda. Alrededor del 60% de los editores allí cobra menos de 500 euros, lo contrario que en España”.

En un sector con poco recorrido, formado por gente tan joven y en el que se confunden fácilmente el ocio y trabajo, la recién fundada asociación afronta varios retos considerables.

Un estudio para orientar sobre los precios

Su estrategia para enfrentarse a la precariedad del sector ha sido la elaboración de un estudio estadístico sobre los servicios y forma de cobro de los editores de contenido. En el citado documento se exponen, de forma orientativa, una serie de consideraciones a las que deben atender los trabajadores del sector para cobrar un precio razonable por sus servicios.

Lo primero que establece el estudio es que el precio varía según el lugar de residencia del cliente, siendo más alto si se trata de un creador de contenido de España que si el cliente vive en América Latina.

Partiendo de esta premisa, la asociación ha elaborado dos modelos de cobro con ayuda de un abogado de la compañía BGD que se ha prestado a ello de forma desinteresada.

El cálculo se realiza a partir de unos gastos fijos a los que se añaden suplementos por cada hora de visualización de contenido en bruto, trabajo seo y trabajo de edición simple, media o compleja. Además, el documento incluye una hoja de encargo para que los trabajadores puedan cubrirse las espaldas con un documento legal.

Los miembros de la asociación aseguran que “ya está generando cambios. Hay editores que están exigiendo mayores sueldos a sus clientes y los están obteniendo”. Además, se proponen continuar con su lucha: “Queremos formalizar la asociación, desarrollar nuevas herramientas para proteger a los montadores, organizar sesiones de asesoramiento e investigar nuevas formas de mejorar el sector. La edición para internet se debería concebir como el oficio que es, y se debe cobrar como un trabajo cualificado”.