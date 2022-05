Barceló assegura que no ha mantingut "cap trobada" per a ser síndica del PSPV: "L'agenda de Sanitat és voluminosa"

Barceló és un dels noms que sonen per a rellevar Mata després que el ja exportaveu anunciara fa uns dies la seua decisió de deixar el parlament valencià per a centrar-se en la defensa de Jaume Febrer, un dels presumptes capitosts del cas Assut que afecta a càrrecs del PP i el PSPV per suposades comissions durant l'etapa de Rita Barberá.

"I què farem?", ha contestat la consellera entre riures als periodistes quan li han preguntat si es coneix qui serà el nou portaveu, si estava previst que se sabera aquest divendres i si li han contactat a ella. "No ho sabem, no, no he tingut cap trobada", ha insistit.

Així, després que Mata haja formalitzat la seua renúncia aquest divendres, Barceló ha declarat a l'Hospital de Sagunt (València) que està "totalment centrada" en el seu paper al capdavant de Sanitat per a "seguir desplegant totes les accions que la pandèmia no va deixar activar", com les crides a les borses per a cobrir plantilles o les inversions en infraestructures i tecnologia.