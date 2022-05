El Laboratori de Psicologia i Tecnologia de la UJI ofereix teràpia gratuïta per a la fòbia a les panderoles

El Laboratori de Psicologia i Tecnologia (LabPsiTec) de la Universitat Jaume I de Castelló ofereix teràpia psicològica gratuïta per al tractament de la fòbia a les panderoles, en el marc de les accions desenvolupades en el projecte MAXP-TERA finançat pel programa estatal R+D+i de 2018 del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats del Govern d'Espanya.

Aquest projecte té com a objectiu principal investigar l'eficàcia i l'eficiència d'un nou sistema de realitat augmentada basat en la projecció per a superar la fòbia a les panderoles. El tractament es duu a terme de manera presencial en la universitat pública de Castelló i per a poder participar és necessari realitzar una avaluació específica on es comprova que les persones interessades complisquen els criteris d'inclusió requerits.

El procediment inclou els components que han resultat ser més eficaços en el tractament de la fòbia a animals xicotets, com la informació sobre l'ansietat, por i les respostes fòbiques, explicació sobre la causa i el manteniment de les conductes fòbiques i l'exposició gradual amb suport del terapeuta a l'estímul temut. El tractament es durà a terme en una única sessió de tres hores de durada màxima.

Dins del projecte 'Maximizando la eficacia y la viabilidad de la terapia de exposición mediante la realidad aumentada basada en proyección para el tratamiento de la fobia a las cucarachas' (MAXP-TERA - RTI2018-100993-B-100) s'inclou la redacció de dos tesis doctorals, desenvolupades per Jorge Grimaldos García i María Palau Batet, les dos codirigides per les investigadores Soledad Quero Castellà i Juana María Bretón López, professores titulars de la Universitat Jaume I i responsables d'aquest projecte.

Atés que el projecte és finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i actualment ja compta amb l'aprovació de la Comissió Deontològica de la UJI, el tractament s'oferirà de manera gratuïta sense cap cost econòmic per a els qui participen. El projecte es troba en actiu, per la qual cosa totes aquelles persones interessades a participar poden enviar un correu a fobiacucarachas.uji@gmail.com o telefonar al 964 387 645.