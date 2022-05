Barceló asegura que no ha mantenido "ningún encuentro" para ser síndica del PSPV: "La agenda de Sanidad es voluminosa"

Barceló es uno de los nombres que suenan para relevar a Mata después de que el ya exportavoz anunciara hace unos días su decisión de dejar el parlamento valenciano para centrarse en la defensa de Jaume Febrer, uno de los presuntos cabecillas del caso Azud que afecta a cargos del PP y el PSPV por supuestas 'mordidas' durante la etapa de Rita Barberá.

"¿Y qué le vamos a hacer?", ha contestado la consellera entre risas a los periodistas cuando le han preguntado si se conoce quién será el nuevo portavoz, si estaba previsto que se supiera este viernes y si le han contactado a ella. "No lo sabemos, no, no he tenido ningún encuentro", ha insistido.

Así, después de que Mata haya formalizado su renuncia este viernes, Barceló ha declarado en el Hospital de Sagunt (Valencia) que está "totalmente centrada" en su papel al frente de Sanidad para "seguir desplegando todas las acciones que la pandemia no dejó activar", como los llamamientos a las bolsas para cubrir plantillas o las inversiones en infraestructuras y tecnología.