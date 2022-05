Bravo insta el sector empresarial i productiu a "perseverar per a reduir la desigualtat de gènere"

Així s'ha expressat la consellera durant la seua intervenció en la cerimònia d'entrega dels reconeixements DONAiDONA que entrega l'Associació d'Empresàries i Professionals de València i que, enguany, ha recaigut en les empreses 'Jalancina Natura', 'GransiXiquets' i 'Beta Formación' per la seua tasca en la integració laboral de dones amb majors dificultats per a aconseguir ocupació o en risc d'exclusió social, ha informat la Generalitat en un comunicat.

Bravo ha advertit que la pandèmia ha elevat el risc de pobresa o exclusió social de les dones per damunt del dels homes, "propiciant un augment de quasi un punt en la bretxa de gènere a Espanya, que ha passat del 35,9 per cent de 2020 al 36,7% en 2021", i que a la Comunitat Valenciana "les dones cobren, de mitjana, 4.100 euros menys que els homes i aquesta bretxa augmenta conforme creix l'edat de les treballadores".

Davant aquesta situació, Bravo ha considerat que "tenim l'obligació de fomentar la incorporació en el món laboral de les dones que estan en risc d'exclusió i oferir-los les ferramentes perquè, a través de l'apoderament, puguen superar aquestes situacions i recuperar el control de les seues vides".

La consellera ha defès que, en aquesta obstinació, des del Consell, "no s'escatimen recursos, esforços, projectes i imaginació per a avançar en la construcció d'una societat en la qual la igualtat entre homes i dones per fi siga una realitat".

No obstant açò, ha recalcat "la magnitud del desafiament és tan gran que cap govern pot fer-ho solament". "Per aquest motiu en nom de la Generalitat, vull traslladar la felicitació a l'Associació d'Empresàries i Professionals de València per dur a terme aquest projecte", ha conclòs.