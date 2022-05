Una mostra antològica de fotografies i cartells obri la celebració dels 50 anys de l'Orfeó Valencià

L'exposició mostrarà una selecció de fotografies de moments significatius de la història de l'Orfeó Valencià, així com cartells dels seus més importants concerts, els uniformes que al llarg d'aquests 50 anys han emprat els integrants del cor, així com els discos de vinil i cedés, diversos premis i reconeixements reunits en tots aquests anys, expliquen els responsables de l'activitat en un comunicat.

Un lloc especial en aquesta mostra l'ocuparan els dos directors amb què ha explicat el cor en aquest mig segle, Jesús Ribera Faig i Josep Lluís Valldecabres. També estaran presents els diferents cartells commemoratius d'anteriors aniversaris, i especialment el que va crear l'artista valenciana Carmen Calvo per a celebrar el 25 aniversari l'any 1997.

Els antics discos de vinil que el per aquell aleshores Orfeó Navarro Reverter va gravar a Madrid, així com importants cedés, com la llegendària gravació de L'Atlàntida de Manuel de Falla amb la Jove Orquestra Nacional dirigida per Edmon Colomer -que posteriorment s'interpretaria en el Festival de Granada en la no menys llegendària producció de La Fura dels Baus-, o el Retaule de Nadal gravat al costat del grup de metalls valencià Spanish Brass, recents guanyadors del Premi Nacional de Música.

A més, el 12 de maig de 1972, l'Orfeó Navarro Reverter que dirigia Jesús Ribera Faig, oferia el seu primer concert. L'escenari era el Saló del Tron de Capitania General, el mateix que veurà a l'actual Orfeó Valencià oferir el seu concert 50 aniversari.

La cita serà el 26 de maig, en el qual ara és denominat Acuartelamiento de Santo Domingo, amb un programa que rememorarà eixe primer concert amb alguna de les obres que es van cantar aquell dia i que es completarà amb obres escollides de diferents èpoques, tals com el barroc, el romanticisme, el nacionalisme o la música contemporània.

El concert comptarà amb la direcció de Josep Lluís Valldecabres i amb l'acompanyament de Jesús Debón, pianista que ha acompanyat a l'Orfeó Valencià en aquestes últimes dècades.

ESTRENA DE L'AUDIOVISUAL

L'últim dels moments assenyalats que l'Orfeó Valencià va a viure en aquestes pròximes setmanes arribarà el 15 de juny, en el qual s'estrenarà un documental de caràcter audiovisual, en el qual es repassarà la història del cor a partir dels testimoniatges dels seus protagonistes, i en els quals s'Orfeó Valencià rememoraran moments inoblidables de la seua brillant trajectòria, com els seus primers anys, les gires internacionals, els concursos i els grans concerts, així com nombroses anècdotes explicades pels orfeonistas.

Aquest documental ha sigut elaborat per Clara Muñoz i serà estrenat en el Saló d'Actes de la Fundació Bancaixa el pròxim 15 de juny. Posteriorment, l'audiovisual serà penjat en les xarxes socials de l'Orfeó Valencià perquè puga ser visualitzat per tot aquell que desitge conéixer i gaudir de la història d'un cor que ja ha completat mig segle d'una trajectòria consagrada a la música.