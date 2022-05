Por qué Australia participa en Eurovisión 2022

Uno de los eventos musicales más esperados del año ya está aquí. La ciudad italiana de Turín acogerá este año el certamen de Eurovisión desde el 10 hasta el 14 de mayo, con la gran final de este festival. Tras haber sido cancelado en 2020 por la pandemia del coronavirus y haberse celebrado sin público en 2021, la edición de este año llegará con grandes sorpresas.

En el caso de España, Chanel Terrero será la artista encargada de representar a España en el Festival de la Canción con el tema SloMo. En total, 40 países participarán en esta edición, entre los que estará Australia. Sin embargo, ¿por qué puede participar en Eurovisión? ¿No es exclusivo para países europeos?

¿Desde cuándo participa Australia?

A lo largo de la historia de este certamen han sido varios los países que no forman parte del continente europeo que han podido participar, ya que no es un evento exclusivo para países europeos. La organización encargada de gestionar este festival es la Unión Europea de Radiodifusión (UER), pero no tiene vinculación con la Unión Europea.

En este sentido, los Estados miembros de la UER pueden ser activos, asociados y participantes autorizados. Israel, como ejemplo, es un país que no forma parte de la UE, pero que es activo y abona una tasa anual a la UER.

También participa otro año más Australia, alejado geográficamente de Europa. El país oceánico forma parte de Eurovisión tras alcanzar un acuerdo con la UER, pero no es un miembro activo, sino como asociado.

Participó por primera vez en el certamen en el año 2015 y la organización de Eurovisión quiso asegurarse de incluir a Australia en el resto de ediciones, ya que el evento cuenta con grandes datos de audiencia en este país.