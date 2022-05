Anahí, actriz y cantante de RBD, confirma que no habrá gira del grupo

RBD ofreció un concierto en diciembre de 2020 que dejó con ganas de más a todos los seguidores de la banda mexicana. Sin embargo, Anahí, actriz y cantante del grupo, ha sido la encargada de comunicar a los fans una triste noticia al respecto.

Tras ese concierto, muchos habían sido los rumores que colocaban el total regreso de la banda mexicana a los escenarios. Y apuntaban una fecha: 2023. Por, de primeras, la cantante Anahí ha descartado cualquier próximo reencuentro con sus compañeros Chávez, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Dulce María.

El principal motivo de esa imposibilidad es que todos ellos se encuentran bien enfocados en sus proyectos profesionales. "No, ahorita estamos todos, creo yo, muy en nuestro camino", dijo Anahí para una entrevista de Tony Stars Tv, canal de Youtube.

Además de esa noticia, la cantante desmintió también cualquier posibilidad de regresar a la pequeña pantalla como actriz. En el pasado dejó caer que podría suceder, en caso de tener una buena propuesta de mínima duración, pero finalmente no será así.

"Muchas gracias, pero yo creo que pues eso es un recuerdo hermoso en mi vida, pero ya", dijo Anahí hablando sobre Rebelde, la telenovela que confirmó su fama mundial hace ya años.

Otro de los rumores que disipó es la creación de una bioserie de la banda o de su propia vida. "No tengo idea, yo creo que eso no me lo deben preguntar a mí porque yo en ese no tengo nada que ver", contestó tajantemente.