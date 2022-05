Oltra, convençuda d'un acord "satisfactori per a tots" en el valencià que s'exigirà als funcionaris

Oltra (Compromís), en la seua compareixença setmanal després del ple del Consell, ha valorat així les diferències entre les conselleries de Justícia i Educació sobre el futur reglament que regularà aquest requisit lingüístic.

En concret, la proposta de la comissió de competència lingüística fixa l'exigència del certificat A2 per a l'agrupació professional funcionarial, del B1 per al subgrup C2 i del B2 per al grup B i el subgrup C1. Quant a l'exigència per als grups A1 i A2, trasllada dos alternatives que Justícia va anunciar que "estudiarà" per a elaborar el decret: B2 o C1.

Després de remarcar que el ple de govern no ha abordat aquest procés, Oltra ha reiterat l'afirmació del president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, que "les llengües són ponts i no murs" i s'ha mostrat segura que hi haurà un acord davant "la necessitat que els valencians puguen dirigir-se en la llengua de la seua elecció a l'administració".

"Eixe és l'objectiu, i en funció d'això segur que hi ha acord", ha insistit, per a recordar que el decret 3/2017 vigent ja exigeix als alts funcionaris que acrediten el C1 o 'mitjà' quan superen l'oposició. Per tant considera que seria el "adequat" en el futur reglament d'accés a la funció pública.

La també consellera d'Igualtat ha fet notar que aquest grup es compon de "titulats universitaris que han pogut aprovar oposicions i que segurament no tindran cap dificultat en la competència lingüística".

"Estic convençuda", ha reiterat en ser preguntada sobre si hi haurà acord abans de la fi de legislatura en 2023, afirmant que "sempre és prioritari que hi haja acords" i que es garantisquen els drets dels valencians.

A més, respecte a si es plantegen votar en contra si es manté el B2 com a proposta per a aquest grup, Oltra ha assenyalat que "si es porta el decret (avance) és perquè hi ha acord)". "No vaig tan desencaminada quan crec que que tots estarem d'acord, el president i també (Gabriela Bravo)", ha afegit sobre la consellera de Justícia.