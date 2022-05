Fiscalia demana al jutjat que declare com a investigat el director del Desert de les Palmes per la mort de 10 rucs

La Fiscalia de Castelló ha traslladat al jutjat les actuacions dutes a terme per la mort de 10 rucs en el Desert de les Palmes i considera que els fets podrien ser constitutius d'un delicte de maltractament animal, per la qual cosa sol·licita que declare en qualitat d'investigat el director d'aquest parc natural.

Segons s'indica en l'escrit de la Fiscalia al que ha tingut accés Europa Press, les diligències es van incoar per una denúncia de la diputada del Grup Popular en Les Corts Elisa Díaz, en la qual es relatava la mort de 10 dels 50 exemplars utilitzats en el Desert de les Palmes com a mesura per a previndre incendis de la massa forestal.

A més, assenyala que, a la vista de l'atestat policial de l'EPRONA i de la documentació que li acompanya, resulta que els rucs van morir aparentment per la falta d'ingesta dels nutrients suficients. Segons la Fiscalia, s'assenyala que no es va realitzar el corresponent informe sobre la capacitat nutricional del mig natural en el qual els animals van ser alliberats i no se'ls va subministrar alimentació complementària.

D'altra banda, segons l'escrit, no va haver-hi seguiment veterinari dels exemplars per a detectar els problemes alimentosos que patien; i el responsable d'açò ha sigut identificat pels agents com Antonio Luis García, director del Desert de les Palmes.

La Fiscalia considera que els fets podrien ser constitutius d'un delicte de maltractament animal, per la qual cosa acorda remetre l'actuacions al Jutjat Degà de Castelló i demana que es reba declaració com investigat el director del Desert de les Palmes i a altres persones com a testimonis.

Aquests fets van provocar que la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica obrira un expedient informatiu per a aclarir la mort dels animals i que el director general de Medi Natural de la Generalitat Valenciana, Benjamín Pérez, presentara la seua dimissió.