Laura Pausini revela algunas de las condiciones que le han impuesto en su contrato de presentadora de Eurovisión 2022

Los 40 representantes de Eurovisión 2022 ya están en Turín ensayando sus actuaciones de cara a las dos semifinales -que se celebrarán el 10 y 12 de mayo- y la final -el sábado 14-. Pero también hay otras personas que están casi igual de nerviosos ante este momento, y esos son los presentadores.

El presentador italiano Alessandro Cattelan y los cantantes Mika y Laura Pausini serán los encargados de dirigir el festival desde el Palasport Olimpico de Turín, algo que, a pesar de su amplia trayectoria televisiva, les hace especial ilusión.

Así lo ha contado Laura Pausini en La matemática del espejo, programa de La 2 en el que ha revelado que le gustaría mucho "hacer un homenaje a Raffaella Carrà". "Yo he presentado un show en televisión en Italia, pero Eurovisión es algo muy diferente. Además, es todo en inglés, aunque es un reto. Lo hablo, pero presentar...", ha declarado.

"Por suerte, tengo dos grandes amigos a mi lado, Mika y Alessandro Cattelan, y nos vamos a ayudar", ha comentado a Carlos del Amor, el presentador del programa. "También quiero vivirlo como una nueva aventura. Después de tantos años de hacer este trabajo y conocer muy bien todos sus aspectos, el mundo de Eurovisión es un reto nuevo".

Entonces, el entrevistador le ha destacado el debate que genera el festival en España, y buena prueba de ello es lo sucedido en el Benidorm Fest. "Veo que todo lo que hace Eurovisión es debate en cada nación", ha opinado ella.

"Además, creo que por eso, cuando firmamos el contrato como presentadores, nos impusieron no encontrarnos a los concursantes hasta que nos vayamos a Turín", ha confesado. "Y no podemos decir nuestra opinión".

"No puedo decir quién es mi favorito, porque me conocen en varias naciones. Y, si digo que me gusta el concursante de Suecia, en Italia pueden votarle", ha defendido. "Igual que Mika. Entonces no podemos hacerlo para no influenciar, pero tengo ya mi canción favorita".