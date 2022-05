Oltra condemna el cas de presumptes abusos d'un fisioterapeuta a una menor i es posa a disposició de família i Torrent

"Els qualificatius s'escapen per a valorar aquest execrable acte", ha apuntat Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada per aquest cas, del que ha recordat que està en investigació i que el presumpte autor dels fets, de 30 anys, està a la presó provisional per orde del jutge.

En aquesta línia, ha indicat que tant el seu departament com a la Generalitat estan "a la disposició de la família i el que necessite l'Ajuntament" i ha subratllat que l'administració disposa de servicis especialitzats d'atenció, no només per a la família sinó sobretot per a la xiqueta. "No puc dir res més perquè acaben de passar els fets, més enllà de la condemna, perplexitat, ira i fàstic que produeixen aquestes situacions", ha conclòs.

El titular del Jutjat d'Instrucció 2 de Torrent (València), en funcions de guàrdia, va acordar aquest dijous l'ingrés a la presó, comunicada i sense fiança per al fisioterapeuta, en el marc d'una causa oberta per un delicte contra la llibertat i indemnitat sexual de menor de 16 anys d'edat.

L'home va ser detingut després que suposadament fóra sorprés pels pares de la xiqueta en el moment en què cometia els abusos i que es van veure obligats a trencar la porta de l'habitació en la qual estava amb la xiqueta per a auxiliar-la en sentir els seus plors, segons informacions publicades.

Els fets van succeir durant una consulta en la Casa de la Dona, un centre municipal de Torrent, en el qual treballava com a personal d'una empresa subcontractada per l'Ajuntament.