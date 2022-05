CSIF insta Sanitat a informar de com substituirà els metges de SAMU que participen en l'oposició demà

El sindicat tem que la "habitual" falta de facultatius en guàrdies "siga especialment generalitzada demà", ha advertit en un comunicat.

Per açò, ha sol·licitat informació sobre "les mesures que ha pres la Direcció general d'Emergències Sanitàries per a cobrir les guàrdies del dissabte i que no queden sense facultatiu les unitats SAMU, la qual cosa redundaria en una desprotecció per a la ciutadania".

CSIF ha recordat que "als metges que estiguen de guàrdia i es presenten a la prova els correspon el corresponent permís, com estableix la normativa vigent". En aquesta línia, ha recalcat que "les guàrdies que estiguen cobertes per metges interins que es presenten a l'examen es deurien cobrir des de les 00 hores del dissabte fins a, com a mínim, després de la finalització de la prova".

En aquest sentit ha alertat de la importància" d'eixa cobertura, especialment en un context en el qual "existeix una manifesta falta de previsió en les substitucions de facultatius en les unitats SAMU".

La central sindical ha vingut denunciant en els últims mesos les eixides, sobretot en períodes vacacionals, de vehicles SAMU sense facultatiu en bases com les de Sueca o Alfauir i La Fe, a València, entre unes altres.

El sindicat ha insistit en la necessitat de reforçar plantilles i a dotar-los d'uns mitjans i retribucions adequats per a evitar que el personal es vaja a treballar a altres autonomies on desenvolupen la seua tasca "en millors condicions".