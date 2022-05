Oltra, a Galán (Iberdrola): "Els tontos no guanyem 1.500 euros cada hora"

Oltra, en la seua compareixença setmanal després del ple de govern, ha assegurat que ha de "respirar fort" per a valorar les paraules que va dir Galán aquest dijous en la presentació de la futura gigafactoria de Volkswagen a Sagunt (València), en el marc d'un col·loqui després de l'acte al que va assistir el president del Govern, Pedro Sánchez.

"Efectivament, un 20% de persones que tenen la tarifa regulada no és que siguen tontos, és que igual no són tan llestos com Sánchez Galán o igual no guanyen 1.500 euros a l'hora. Aquest senyor guanya 1.500 euros cada hora, cada 60 minuts", ha recalcat la també representant de Compromís.

Uns diners, ha apuntat, que no cobra la majoria de treballadors d'Iberdrola "ni els tontos que tenen eixa tarifa". En qualsevol cas, Oltra ha defès que "una persona d'aquest nivell no pot dir aquestes coses, i menys en un acte davant membres d'un govern que posa en el centre les polítiques destinades a les persones".

És més, ha assegurat que si ella haguera estat present en eixe moment del col·loqui, Galán "s'haguera trobat amb una contestació" i ha carregat contra els "riures" que es van escoltar després de la polèmica frase.

"No sé què em dóna més agonia, si les paraules o els riures que van vindre després -ha abundat-. Em pareix molt lleig i immoral burlar-se de les persones més necessitades d'aquesta societat, damunt que eres ric pel que et paguem els tontos que no guanyem 1.500 euros a l'hora".