Oltra, a Galán (Iberdrola): "Los tontos no ganamos 1.500 euros cada hora"

Oltra, en su comparecencia semanal tras el pleno de gobierno, ha asegurado que tiene que "respirar fuerte" para valorar las palabras que dijo Galán este jueves en la presentación de la futura gigafactoría de Volkswagen en Sagunt (Valencia), en el marco de un coloquio tras el acto al que asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Efectivamente, un 20% de personas que tienen la tarifa regulada no es que sean tontos, es que igual no son tan listos como Sánchez Galán o igual no ganan 1.500 euros a la hora. Este señor gana 1.500 euros cada hora, cada 60 minutos", ha recalcado la también representante de Compromís.

Un dinero, ha apuntado, que no cobra la mayoría de trabajadores de Iberdrola "ni los tontos que tienen esa tarifa". En cualquier caso, Oltra ha defendido que "una persona de este nivel no puede decir estas cosas, y menos en un acto ante miembros de un gobierno que pone en el centro las políticas destinadas a las personas".

Es más, ha asegurado que si ella hubiera estado presente en ese momento del coloquio, Galán "se hubiera encontrado con una contestación" y ha cargado contra las "risas" que se escucharon después de la polémica frase.

"No sé qué me da más agonía, si las palabras o las risas que vinieron después -ha abundado-. Me parece muy feo e inmoral burlarse de las personas más necesitadas de esta sociedad, encima de que eres rico por lo que te pagamos los tontos que no ganamos 1.500 euros a la hora".