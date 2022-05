El accidentado viaje en coche de Omar Montes y María Pombo en el programa 'En la corte del Principito': "¿Por qué no dejan de pitarnos?

Después de ser el objeto de un documental de Amazon Prime Video, ahora Omar Montes en el presentador de su propio programa en la plataforma. En la corte del Principito, se llama el show en la que lleva en coche a diferentes celebrities.

En el primer programa, que ya está disponible, se puede ver un divertido, pero peligroso viaje del cantante con la influencer María Pombo. Ambos muestran una gran conexión mientras intentan sortear el tráfico de Madrid.

De camino a campamento, donde se encontrarán con Ana Peleteiro, el de Pan Bendito sufre diferentes problemas. Primero, no es capaz de arrancar y después no dejan de pitarle mientras intenta salir de una rotonda.

La historia de un viaje en coche con #MariaPombo y @omarmontesSr …🚗🚨

Para saber si salen vivos de esta travesía no te pierdas todos los episodios de #enlacortedelprincipito en @PrimeVideoES 😍😍 pic.twitter.com/0mWp1KNprS — En la corte del Principito (@principitoomar) May 3, 2022

Aunque, sin duda, el momento más impresionante es cuando, sin razón, un coche por detrás no deja de pitarle. Asustados, deciden parar. Omar abre la puerta y descubre que solo era un fan que quería decirle que es "el más chulo".

Una situación surrealista en la que Pombo no dejaba de alucinar con la actitud del ex de Isa Pantoja. Durante su conversación, este mostró su gran capacidad para componer canciones en el momento y reconoció haber ganado "unos cuantos millones" en los últimos años.

"Cuando me deja una chica tengo para hacer canciones dos semanas. Estoy deseando tener una novia para que me deje y liarla. Cuando conocí a Bad Gyal, me inspiró y me salió Alocao", ha mencionado, asegurando que nunca tuvo una relación con la catalana, pero "le gustó".

María Pombo también se sinceró con Montes y comentó que siente que necesita mejorar mucho para ser una "persona perfecta": "Tengo mal humor y cuando exploto, exploto".