La Generalitat finança la contractació de 150 joves en centres d'investigació de la Comunitat Valenciana

La iniciativa correspon al programa Investigo, que amb una dotació de 9,8 milions per a l'any 2022, pretén impulsar polítiques d'ocupació per a joves d'entre 16 i 30 anys, demandants d'ocupació, per al desenvolupament d'iniciatives d'investigació i innovació en àrees com la sanitat, la transició ecològica, l'economia verda, la digitalització de servicis o la ciència de dades.

La convocatòria ha tingut "un gran acolliment" entre les universitats, centres i instituts tecnològics, parcs científics, institucions i altres ens d'investigació de la Comunitat Valenciana, i la Generalitat rebut un total de 481 sol·licituds que suposen una demanda de 833 contractes durant un període d'entre 12 i 24 mesos, destaca el departament que dirigeix Carolina Pascual en un comunicat.

La majoria de les sol·licituds demanden contractes de dos anys de durada, sent 75 d'elles peticions de contractes de la Modalitat 1, que contempla una assignació de 22.405,94 euros per persona contractada i any per a oficials, auxiliars, i personal de suport; i 758 sol·licituds per a contractes de la Modalitat 2, amb una assignació de 33.108,92 euros per persona i any, per a joves qualificats.

AJUDES DESPLAÇAMENT

Els contractes són a temps complet i inclouen el finançament dels costos laborals i salarials, incloent la cotització per tots els conceptes de la Seguretat Social, a més d'ajudes al desplaçament per import de 1.000 euros per any a persones que tinguen la seua residència en una província diferent d'on exerciran el seu lloc de treball.

El director general de Ciència i Investigació, Ángel Carbonell, ha declarat que "la previsió és resoldre aquesta convocatòria durant el mes de juliol, finançant prop de 150 contractes durant dos anys".

Carbonell ha subratllat la importància d'aquesta iniciativa, ja que "possibilita que el personal investigador jove s'incorpore al més prompte possible al sistema investigador de la Comunitat Valenciana".