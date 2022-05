Albares deja claro que España "no acepta chantajes de nadie" y vuelve a desvincular a Marruecos de las escuchas a Sánchez

"España toma sus decisiones soberanas, sin aceptar ningún chantaje de nadie". Así de tajante se ha mostrado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, al ser inquirido sobre la posibilidad de que Marruecos haya chantajeado a España con la información extraída del móvil del presidente, Pedro Sánchez, ante lo que ha asegurado que "no hay ningún hecho que lo pruebe". Es más, a juicio del titular de Exteriores, el 'agente externo' que según el Ejecutivo espió 'sin autorización judicial' los teléfonos móviles de Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, no tiene por qué ser un país, bien podría tratarse de "otro tipo de entidad".

Reacio a cualquier señalamiento contra Rabat, Albares ha salido en defensa del vecino del sur español durante una entrevista en La 2. En palabras del diplomático, que asumió el cargo ministerial en plena crisis de Exteriores con Marruecos por la acogida del líder del Polisario en un hospital de Logroño (julio de 2021) -a lo que siguió una entrada masiva de migrantes a Ceuta, presuntamente orquestada por el reino alauí-, España "está entrando en una nueva etapa de confianza", apuntalada en el respeto mutuo y la ausencia de decisiones unilaterales.

"No se ha hablado de un país extranjero, se ha hablado de un agente externo, externo a las instituciones del Estado", ha reiterado, procurando no hacer cábalas sobre la autoría de la intrusión. Lo único "incontrovertible", ha declarado, es que "ninguna institución del Estado ha realizado esa entrada en ilegal en esos móviles". Por tanto, hasta que se esclarezcan los hechos, ha pedido "no hacer conjeturas", pues piensa que no es así como funcionan las relaciones internacionales sino en base a hechos.