Jorge Bárcenas reaparece públicamente y habla sobre su relación con Victoria Federica: "Creo que está fuera de viaje"

La relación entre Victoria Federica y Jorge Bárcenas parecía que iba viento en popa, pero podría ser que la pareja esté atravesando una crisis de ruptura.

Llevan sin aparecer juntos públicamente desde abril, ya que él no se ha dejado ver por la Feria de Abril, donde la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar si ha estado, rodeada de sus amigos más íntimos.

El DJ ha reaparecido en un evento de Multiópticas para presentar su nueva colección y ha asegurado algo nervioso que "está todo bien" ante la pregunta de en qué punto está su relación con la nieta del rey emérito.

"No ha podido venir, creo que está fuera de viaje", comentó Bárcenas a los medios de comunicación, debido a que su novia no ha acudido con él a este acto.

Apartando el tema de su relación, del cual prefiere no mojarse mucho, habla sobre la situación de su vida laboral: "Estoy muy contento, sin parar, con muchas actuaciones. Me moveré mucho y me veréis sobre todo por el sur. Todo va a más y siempre a seguir soñando y disfrutando, estoy muy feliz".

Sin más detalles aparentes, habrá que esperar a que alguno de los dos decida hablar más acerca del tema para aclarar cómo se encuentra el estado de su noviazgo.