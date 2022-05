Mata formalitza la seua renúncia com a diputat a l'espera de l'elecció del nou síndic

Segons fonts del PSPV, Mata ha presentat un escrit en la cambra autonòmica en el qual comunica la seua renúncia al president, Enric Morera, i agraeix el tracte rebut tant per ell com per tot el personal durant la seua etapa com síndic des de 2015.

Mata, que es manté com a 'número dos' del partit, era l'únic portaveu dels grups parlamentaris del govern valencià que havia 'aguantat' des de l'inici del Botànic en 2015.

La seua eixida de les Corts obri la possibilitat a que totes les portaveus siguen dones, ja que la resta són Mª José Catalá (PP), Papi Robles (Compromís), Ruth Merino (Cs), Ana Vega (Vox) i Pilar Lima (UP). Sonen noms com la portaveu adjunta Carmen Martínez o la consellera de Sanitat, Ana Barceló, encara que la decisió depèn del secretari general del PSPV i president de la Generalitat, Ximo Puig, i no hi ha límit de termini.

Dissabte passat, en ple acte de celebració del Dia de les Corts, Mata va anunciar que el d'aquesta setmana seria el seu últim ple i va recordar que va advertir fa mesos que prendria una decisió quan s'alçara el secret de sumari d'Assut sobre el seu paper d'advocat de Jaume Febrer. Aquest empresari és el suposat capitost d'aquest cas que afecta a càrrecs del PP i del PSPV per presumptes comissions en l'Ajuntament de València quan governava Rita Barberá.