El PSPV presentarà mocions en tots els ajuntaments contra la proposta del transvasament Tajo-Segura del Govern

Aquesta iniciativa se sumisca a l'anunciada aquesta setmana pel grup socialista en Les Corts i amb les quals busquen la "unanimitat" de tota la societat valenciana perquè el Govern replantege la seua proposta que "posa en una situació difícil un territori on viuen 2,5 milions de persones, on els cultius de regadiu generen un valor econòmic superior als 3.000 milions d'euros i proporcionen més de 106.000 ocupacions", segons informa en un comunicat de la formació.

Així mateix, en aquesta moció els socialistes valencians insten l'Executiu a "continuar treballant per les inversions necessàries per a escometre les obres de canalització i condicionament que permeten la distribució d'aigua desalada des de Torrevella a la resta de comarques alacantines a un preu raonable".

En aquest sentit, la secretària de Polítiques d'Aigua del PSPV-PSOE, Rosa Guillén, ha afirmat que "els socialistes ens oposarem a qualsevol mesura que supose una disminució de l'aigua per a la província d'Alacant, especialment aquella que afecte a les comarques de la Vega Baixa, l'Alacantí i del Vinalopó".

"No es tracta d'avivar guerres territorials que no beneficien a ningú, sinó de defendre l'interés comú, el treball conjunt entre administracions i la defensa de l'aigua per sempre", agrega.

DEFENSA DELS REGANT ALACANTINS

També ha recordat que "el Consell de Ximo Puig s'oposarà a qualsevol mesura que puga suposar una disminució de les quantitats d'aigua que reben aquestes zones" i ha assenyalat que "des del primer moment la defensa dels interessos dels regant alacantins ha sigut una prioritat absolutament irrenunciable per al Govern valencià".

"Els transvasaments no són una solució definitiva, però mentre siguen necessaris, no renunciarem a una sola gota" ha insistit Guillén, qui ha lamentat que "el PP vullga aprofitar aquesta conjuntura per a intentar guanyar un grapat de vots, quan l'objectiu comú ha de ser garantir l'aigua per sempre". "Apostem pel diàleg i el rigor per a aconseguir una solució de consens", ha postil·lat.