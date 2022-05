Alt comissionat per al finançament: "No podem tindre un Estat del Benestar danés amb impostos irlandesos"

"No podem tindre un Estat del Benestar danés amb els impostos irlandesos, és incoherent", ha traslladat en la comissió de les Corts que investiga el deute públic de la Comunitat Valenciana, on ha remarcat que "Espanya no gasta molt però ingressa molt menys: un 4% i un 7% per sota de la mitjana europea" respectivament.

En tot cas, ha rebutjat que "necessàriament, l'única solució siga pagar més imposats" o recentralitzar les competències autonòmiques, sinó que cal compatibilitzar les expectatives dels ciutadans sobre els servicis públics i el seu esforç fiscal.

Durant la seua intervenció, l'expert ha exposat que la pandèmia va posar en relleu la falta de gasto social arrossegada per Espanya des de la crisi de 2008, a més d'advertir que per a ser un país descentralitzat falta "simetria" en la presa de decisions en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) perquè creu que actualment hi ha "desorde".

També cal canviar, al seu juí, el sistema de gobernanza de l'Agència Tributària, ja que "recapta per a tots però solament es governa des d'una administració" i això és una "incongruència" en comparació a estats federals com Alemanya. "Han passat 40 anys des de la descentralització, hem d'acabar el treball", ha recalcat, i ha posat l'accent que l'Estat ha d'actuar com un "bon pare" i "comportar-se lleialment" amb les autonomies.

És més, ha defès que el dèficit de CCAA com la valenciana és estructural i "ha succeït amb tots els governs", un problema que ha atribuït a la fórmula amb la qual el Govern aplica l'estabilitat pressupostària i al sistema de finançament autonòmic. Ha apuntat sobre este tema que els objectius de dèficit que marca el Ministeri d'Hisenda -"des que en 2011 Europa ens va posar fermes"- "mai han tingut un document explicatiu de quina és la seua lògica".

CRITERI POBLACIONAL I CONDONACIÓ DEL DEUTE

En clau valenciana, l'economista ha fet notar que "hui ja ningú discuteix a Espanya" l'infrafinançament de la Comunitat, davant el que ha advocat per una redistribució de recursos o una reforma tributària després de resoldre el problema de "equitat" entre les autonomies i l'Estat. "El sistema de finançament ha estat ancorat al statu quo", ha lamentat.

A més, ha atribuït l'infrafinançament valencià al fet que el model no s'ha ajustat a la població, ha demanat que aquest siga el criteri central de la reforma i s'ha mostrat partidari de la condonació del deute acumulat per la Comunitat sobre la base dels plantejaments de la Sindicatura de Comptes i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie), una cosa "totalment viable".

Amb tot, el que va ser director general de Pressupostos ha defès que la Comunitat Valenciana es manté en la "senda estable" dels endeutaments acumulats en els últims 15 anys i ha posat en valor que "realment, la tresoreria de la Generalitat ha millorat moltíssim".

També ha defès que la Generalitat no ha de reduir la despesa en servicis públics malgrat l'infrafinançament, encara que ha reconegut que ha de ser "extremadament escrupolosa" per a no superar la mitjana i té marge per a ser més eficient. I, d'altra banda, ha rebutjat "l'argument que els valencians no tenen dret a eixir-se amb la seua perquè han tingut molta corrupció".