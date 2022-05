Una casa volant de 6 tones i una làmina d'aigua, en l'"impressionant" desplegament de 'Wozzeck' en Les Arts

Cent anys després de la seua composició, Les Arts representa per primera vegada a la capital del Turia aquesta revolucionària òpera, d'obligada programació per als grans teatres del circuit internacional, que va marcar les pautes per al desenvolupament i l'evolució del teatre musical dels segles XX i XXI.

La posada de llarg de 'Wozzeck' a València, suposa, a més, el debut operístic de James Gaffigan, que arriba a València després de la seua presentació, amb gran èxit, en l'Opéra de París amb 'Manon' i del seu retorn al Metropolitan de Nova York amb 'Yevgueni Oneguin' i 'Li nozze di Figaro', destaca el coliseu en un comunicat.

Després del repte que va suposar el 'Rèquiem' de Mozart escenificat per Romeo Castellucci, el mestre novaiorqués es troba immers en els assajos d'aquesta monumental i exigent partitura que requereix la participació de quasi 200 artistes per a la seua interpretació.

El Cor de la Generalitat i l'Orquestra de la Comunitat Valenciana estaran acompanyats per l'Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats, 15 figurants i un elenc de prestigioses veus del repertori alemany, que encapçala el baríton suec Peter Mattei, intèrpret de referència del paper protagonista en el plànol vocal i escènic, al costat de la soprano holandesa Eva-Maria Westbroek (Marie) i el tenor britànic Christopher Ventris (Tambor major).

La producció de 'Wozzeck' que presenta Les Arts aquest pròxim 26 de maig està considerada per crítica i públic com una de les posades en escena més celebrades de l'òpera.

El treball de Kriegenburg va rebre, en la seua estrena en la Bayerische Staatsoper de Munic, qualificatius d''obra mestra', 'colpidora' i 'capaç de llevar l'alé'.

Desafiador des del punt de vista vocal i musical, l'estrena de 'Wozzeck' a València suposa també "un dels majors reptes tècnics en la història de les Arts", incideixen. Quatre camions tráiler han sigut necessaris per a portar les 20 tones de material necessari per al muntatge, que, entre altres elements, inclou una casa penjant de 6,5 tones, per a la qual s'ha desenvolupat un projecte d'enginyeria dissenyat 'ad hoc'.

ELEMENT SUSPÈS

La casa disposa, a més, d'una instal·lació elèctrica completa per a la il·luminació escènica. Per al seu moviment, s'utilitzaran 28 vares i quatre motors puntuals, tots ells perfectament sincronitzats. El pes total de la casa i l'aparell de vol eleva a 8,3 la quantitat total de tones en l'aire. Es tracta de la primera vegada que un muntatge en Les Arts inclou un element suspès d'aquesta magnitud.

Així mateix, l'escenari de 'Wozzeck' estarà cobert per una làmina d'aigua de 450 metres quadrats, que obliga un increment i seguiment tant dels protocols de seguretat en el treball, com en l'atenció i cura de les instal·lacions i també dels elements i vestuari.

Més de 40 tècnics treballaran durant cada representació, entre els quals destaquen els 19 professionals necessaris per a la realització de les nombroses caracteritzacions especials que necessita aquesta òpera.