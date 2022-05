L'Ajuntament d'Alacant obri el termini de sol·licitud del 'Xec Infantil' fins al 24 de maig

20M EP

NOTICIA

L'Ajuntament d'Alacant ha obert el termini per a presentar les sol·licituds al 'Xec Infantil', una subvenció per a contribuir a les despeses d'escolarització i educatius del present any escolar dels menors nascuts en 2019, i les sol·licituds es poden presentar fins al 24 de maig inclusivament.