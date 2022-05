España perdió la capacidad de poder juzgar a Putin por crímenes de guerra por una reforma legal de 2014

Corría el mes de marzo de 2014. Los tribunales españoles tenían entre manos asuntos tan sensibles como el asesinato del periodista español José Couso en tierra iraquí, los 'vuelos sucios' de la CIA en aeropuertos europeos o el presunto genocidio chino en el Tíbet. De golpe, contra la voluntad de muchos juristas, el Gobierno popular de Mariano Rajoy aprobó una reforma de la justicia universal que restringía la investigación de un juez español en delitos cometidos fuera de España, antes y después de la entrada en vigor de la ley. Así se dio carpetazo a 12 causas en la Audiencia Nacional y sin saberlo, se perdió la capacidad de que una década más tarde, la justicia nacional pueda juzgar a Vladimir Putin por los crímenes perpetrados en Ucrania.

El resultado de la reforma de la Ley Orgánica del Poder fue que solo se puedan investigar y enjuiciar en España delitos graves cometidos fuera del territorio nacional, como los de genocidio y lesa humanidad, "cuando la causa se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas."

Aunque a juicio del socio director de Ollé Sesé Abogados, Manuel Ollé (Barbastro, 1964), este retroceso tuvo su punto de partida en la reforma legislativa de 2009. "Esta ya era una ley restringida, la de 2014 la llamó 'restringidísima'", señala el abogado español, figura egregia del Derecho Internacional por haber representado al ingeniero informático que destapó la lista de 130.000 evasores fiscales del banco suizo HSBC, Hervé Falciani u obtener la victoria en el caso Ellacuría, saldado con la condena de 133 años de cárcel al coronel Orlando Montano por el asesinato de los jesuitas en 1989 en El Salvador.

No en vano, la reforma de 2014 salió adelante entre duros señalamientos del bloque de la oposición del Congreso, que acusaban al Ejecutivo del PP de plegarse a los designios del Gobierno chino, cuyos mandatarios amenazan con romper con las relaciones bilaterales entre ambos países si la AN proseguía con su investigación contra exlíderes comunistas chinos por el supuesto genocidio en el Tíbet durante los ochenta y noventa. "Fue una reforma política 'ad hoc' para cerrar casos pendientes", señala Mollé, que además desliza que China apoyó "curiosamente" ese mismo año el ingreso de España en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente.

El precio de aquella revisión sigue pasando factura a la justicia española hoy en día. El abogado lo explica: si un ciudadano denuncia a la policía a un mandatario ruso con el que acaba de toparse por la calle y al que ha visto por televisión cometer crímenes de guerra en la invasión de Ucrania, la posibilidad de detenerlo es muy remota. La 'nueva' ley no permite arrestarlo si no existe una orden expresamente dictada por la Corte Penal Internacional u otro Estado pide, en su lugar, la extradición. Ambas, concluye Mollé, "manuales para que el sujeto reciba un aviso y salga por piernas".

Y, ¿España hubiera enjuiciado a Putin antes de 2014? "Con determinados matices, hubiera sido mucho más factible que se hubiera incoado un procedimiento, especialmente, en el caso de los crímenes de guerra", responde el especialista en Derecho Internacional. Se entiende como crimen de guerra a toda “violación de los usos y costumbres de la guerra”, que puedan consistir en asesinatos, malos tratos, deportación o trabajos forzados a civiles y prisioneros.

Conato de contrarreforma de Dolores Delgado

De 2014 a esta parte, se han producido intentos de contrarreforma, aunque todos han resultado infructuosos... El que más cerca quedó de prosperar fue el de 2018, cuando la ministra de Justicia socialista Dolores Delgado encargó a un comité de expertos que elaborasen una propuesta para reformar y ampliar la Justicia Universal. Uno de los nombres de esa cohorte de expertos fue precisamente: Manuel Ollé.

Pese a que el ministerio de Justicia aparcó finalmente la iniciativa, Ollé rememora que su propuesta era "razonable" e incluía "una nueva dimensión" al establecer una jurisdicción universal "colaborativa" entre tribunales penales internacionales de distintos Estados. Precisamente, un sistema colaborativo, sería crucial -dice- para esclarecer lo sucedido en la invasión de Rusia a Ucrania. Pone de ejemplo que "España recoja pruebas testimoniales de los refugiados ucranianos y periodistas españoles que hayan presenciado los asesinatos de la guerra". Así, si finalmente algún día Putin se sienta en un banquillo internacional, "España habría ayudado ha hacer justicia".