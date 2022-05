La Policia desarticula una xarxa d'explotació sexual de dones i allibera a huit víctimes

Les víctimes, dones d'origen colombià en la seua majoria, eren captades en el seu país d'origen a través de xarxes socials on les oferien treballs legals i dignes a Espanya.

Una vegada a Espanya eren obligades a prostituir-se en els pisos, on una d'elles va arribar a ser violada per un dels puters sense que cap membre de l'organització ho impedira.

En l'operació policial s'ha detingut 10 persones -cinc a la província de València, tres a la Corunya i dos a Saragossa- i s'han confiscat 21.450 euros en metàl·lic, diversos telèfons mòbils i càmeres de vídeo de vigilància.

La investigació policial es va iniciar gràcies a una denúncia que alertava de la possible existència d'un grup criminal conformat per ciutadans sud-americans dedicats, presumptament, a la tracta d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, trànsit de drogues i prostitució, explica la Prefectura Superior en un comunicat.

Les indagacions realitzades pels agents van constatar l'existència d'eixa organització, assentada a la província de València però que anteriorment havia operat en les províncies de la Corunya i Zaragoza.

Els pisos on l'entramat criminal prostituïa a les seues víctimes comptaven amb sistemes de videovigilància que permetien controlar tots els seus moviments. Les dones eren obligades a anotar en quaderns els servicis que realitzaven, inclòs el mètode de pagament, que podia ser en metàl·lic, a través de plataformes de pagaments mòbils o mitjançant targeta de crèdit.

Eixa relació de servicis i els diners en metàl·lic recaptat havien d'introduir-ho en sobres amb els seus noms i depositar-los en bústies que l'entramat havia instal·lat en cadascun dels pisos.

De manera periòdica, els explotadors arreplegaven els sobres apropiant-se del 40 per cent de cada servici i entregant la resta a les dones, de tal manera que elles no arribaven a disposar lliurement dels diners que generaven.

ESTUPEFAENTS I POTENCIADORS SEXUALS

L'organització criminal, d'origen sud-americà, incrementava els seus beneficis amb la venda de substàncies estupefaents i potenciadors sexuals als puters. Quan ells les sol·licitaven, les dones es posaven en contacte amb membres de l'organització que s'encarregaven de la seua distribució i venda.

Les indagacions realitzades per les agents van permetre descobrir que eixes substàncies eren emmagatzemades en una motocicleta estacionada de manera permanent en el garatge d'un dels pisos controlats per l'organització.

La investigació ha finalitzat amb la detenció de 10 persones en les províncies de València, Corunya i Zaragoza, així com el registre de sis domicilis en la província llevantina on s'han confiscat 21.450 euros en metàl·lic, diversos telèfons mòbils, càmeres de vídeo de vigilància i nombrosa documentació d'interés per a la investigació.