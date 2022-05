Cs proposa crear una conselleria específica de Turisme amb seu a Alacant que aposte per la competitivitat del sector

Sobre aquest tema, el diputat Carlos Gracia ha manifestat que no s'entén com un sector tractor per a l'economia valenciana, que representa el 15 per cent del PIB autonòmic, "no té una veu pròpia dins del Consell".

En eixe sentit, ha apuntat que en un moment en el qual la recuperació del sector turístic és "qüestionada pels socis" del president Puig "es fa encara més necessari una estructura pròpia que vetle pels interessos dels professionals del sector i els blinde enfront dels atacs de populistes i nacionalistes".

Per açò, ha instat el Consell, a través d'una moció subsegüent, a "no aplicar cap tipus de nou impost o taxa, de caràcter autonòmic o municipal, com l'ocurrència que pretenen imposar Compromís i Podem sobre els servicis turístics i que solament suposarà un altre pal més en la roda per a seguir llastrant la recuperació del sector per pur sectarisme ideològic".

"Els valencians no ens mereixem un Consell configurat sobre la base dels interessos partidistes i les quotes internes de poder que es cobrixen per a acontentar als socis", ha afegit el diputat de Cs, qui ha proposat també la supressió de la Conselleria d'Habitatge i que les seues competències siguen assumides per la cartera d'Obres Públiques.

De fet, ha recordat que Habitatge ja era una Direcció general dins de la pròpia Conselleria d'Obres Públiques en l'anterior legislatura, però ha mantingut que Puig "la va elevar a la categoria de Vicepresidència solament per a acontentar als seus socis de Podem, amb el conseqüent balafiament en assessors i alts càrrecs que açò ha suposats per a les arques públiques".

"És lamentable que hàgem de suportar un Consell on pesen més els prejuís ideològics que l'estabilitat i la recuperació de sectors crucials com el turisme a la Comunitat Valenciana", ha conclòs.