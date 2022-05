Detingut en intentar okupar i reformar una casa de camp en ruïnes a Elx i negar-se a abandonar-la

20M EP

NOTICIA

La Policia Local d'Elx (Alacant) ha detingut un home de 37 anys en intentar okupar de manera il·legal una casa de camp en la partida d'Altabix i negar-se a abandonar-la. El presumpte autor dels fets, que encara no vivia allí, havia portat material d'obra per a reformar l'habitatge, per la qual cosa va ser denunciat pels propietaris de l'immoble, segons un comunicat del consistori.