Tres lámparas solares para apostar por la iluminación LED en nuestra terraza... ¡sin aumentar la factura de la luz!

Ha llegado, por fin, el momento que llevamos meses esperando: es hora de (re)inaugurar nuestra terraza. Tras un invierno en el que no hemos podido disfrutar de este espacio exterior (y en el que nuestros muebles han estado a cobijo en sus fundas), la primavera nos da la oportunidad de trasladar parte de nuestra vida allí. Los vermús del fin de semana y las cenas en las que las temperaturas lo permiten se realizan en esta estancia de nuestro hogar, puesto que hemos aprendido a sacarle el máximo partido, aunque dispongamos de poco espacio.

Aunque aprovechamos las horas de sol al máximo, por la noche también queremos disfrutar de la terraza y, para ello, necesitamos una buena iluminación: en 20deCompras te recomendamos (¡y mucho!) las lámparas solares. No llevan cableado, por lo que no requieren ni de instalaciones ni de obras para que puedas colocarlas en cualquier zona, aprovechan la energía que reciben del sol... ¡y no consumen electricidad con lo que te ayudan a ahorrar en la factura de la luz!

Este tipo de iluminación funciona con un panel fotovoltaico encargado de transformar la energía solar en eléctrica y encender así la bombilla o leds incorporados. Algunos modelos incorporan sensor para que se enciendan automáticamente al anochecer. Otras, en cambio, tienen sensor de movimiento para activarse solo cuando se requiere. Este es el caso de este modelo (disponible en pack de seis o cuatro unidades) que se coloca a modo de aplique en la pared y cuyo diseño permite proyectar la luz hasta en las zonas más oscuras.

El 'pack' de seis da mucho juego. Amazon

Si lo que buscas es crear ambientes diferencias, estas antorchas de suelo pueden ayudarnos a definir diferentes espacios o caminos. Las de este pack, que incluye doce piezas, son solares (para acumular durante el día energía) y cuentan con un sensor crepuscular que logra que se enciendan al caer la noche. Son ideales también para colocar en macetas y resaltar la belleza de nuestras plantas aun cuando no hay luz.

Pueden ser de ayuda para iluminar macetas. Amazon

Y si además las quieres como elemento decorativo para crear ambientes acogedores (¡y que inviten a pasar mucho tiempo en la terraza o el jardín sin importar la hora del día!), estas con 15.000 valoraciones son perfectas para ti. Estas dos guirnaldas de 120 leds cada una con panel solar son discretas apagadas, pero a pesar de su tamaño, muy brillantes y pueden durar hasta ocho horas encendidas.

Estas son, sobre todo, un elemento decorativo. Amazon

