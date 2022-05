Videojuegos que crean conciencia e inspiran propuestas para construir una Europa mejor

Osos polares que buscan desesperados alimento sobre un hielo menguante para concienciar sobre el cambio climático; mosquitos con los que terminar a zapatillazos para informar sobre el mosquito tigre como especie invasora; trabajadores de la construcción que intentan sobrevivir para recordar la importancia de la seguridad en el entorno laboral... Supervivencia polar, Operación mosquito y Works rights, right...? son solo tres ejemplos de newsgames, sencillos videojuegos que ayudan a transmitir información, elaborados por los alumnos del Grado en Creación y Narración de videojuegos de la Universidad Francisco de Vitoria en un proyecto de colaboración con 20minutos que lleva ya tres años en marcha.

Esta colaboración se realiza en el marco de la asignatura Técnicas de pensamiento creativo II, impartida por la directora del grado, Belén Mainer. Este curso, los estudiantes han decidido abordar, entre otras temáticas, el peligroso síndrome del trabajador quemado, el aniversario del hallazgo arqueológico de la tumba de Tutankamon o la intendencia tras el eficaz protocolo de trasplante de órganos en España, que se irán traduciendo en noticias que, además de leerse, se pueden jugar.

Y en esta ocasión, además de los newsgames, los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria han aprovechado la celebración de la Conferencia sobre el Futuro de Europa para hacer distintas propuestas que contribuyan a construir una Europa mejor; propuestas vinculadas a las causas que han decidido visibilizar con sus videojuegos.

El peligro de la soledad

La primera propuesta parte de la premisa de prevenir el suicidio. Dado el aumento de números de casos, los alumnos plantean la necesidad de incorporar un número de sesiones mensuales al psicólogo para todos aquellos ciudadanos que no pueden permitirse sesiones privadas, así como fomentar las terapias con animales de compañía.

Los alumnos tras esta iniciativa son Alejandro Batalla, Carlos Piqueras, Diana Caridad Franco, Eva Reviejo, Gianmarcos Alfonso Bezares, Ignacio Rubio, Maia Parra y María Mercedes Martínez.

PROPUESTA: Visitas al psicólogo en la sanidad pública.

Turismo arqueológico

Por último llegan dos propuestas. La primera es crear espacios virtuales y material interactivo para fomentar y acercar el turismo arqueológico a las nuevas generaciones. La segunda consiste en preservar el patrimonio arqueológico europeo creando un espacio de coordinación entre todos los estados para proteger bienes arqueológicos y reducir las excavaciones clandestinas.

Los integrantes del grupo son Alberto Ráez, Javier Domingo, María del Camino Astigarraga, Sulayman Choul-Li, Ignacio García, Carlos Chimeno y Roberto Alonso.

PROPUESTA: Turismo arqueológico y nuevas generaciones.

Calidad en el trabajo

En otra de las propuestas los estudiantes proponen desarrollar una app la cual sirva de referencia a los trabajadores respecto a sus condiciones de trabajo y recabe sus opiniones, que también serviría para que las empresas sepan cómo las valoran sus propios trabajadores.

Los autores son Alberte Díaz, María Eulalia Díez, Rodrigo Manzano, Marta Crespo, David Blázquez, Fátima López, Jorge Gancedo - Rodríguez, Álvaro Quintanilla.

PROPUESTA: Buenas condiciones laborales

El desgaste ocupacional

Siguiendo con la necesidad de dar prioridad a la salud en el entorno laboral, desde la universidad Francisco de Vitoria proponen la creación de un departamento en cada empresa cuyo papel sea realizar un seguimiento de la salud física y mental de los trabajadores para evitar la enfermedad de desgaste ocupacional, mas comúnmente conocida como burnout.

Los estudiantes que han desarrollado el videojuego y la propuesta son Iñigo de Tena-Dávila, Daniel de la Llave, Pablo García, Víctor Marugán, Javier Molina, Fernando Escolar y Sergio Martínez.

PROPUESTA: Calidad en el trabajo.

España, líder en trasplantes

En cuestión de trasplante de órganos, España es líder. Por eso desde el grado, los alumnos han creado el videojuego Life on the Way y apuestan porque el protocolo español sea un modelo en toda Europa.

Los alumnos que han elaborado este videojuego y la propuesta son Jorge Álvarez Luca, Javier Elguero, Isabela Jiménez, Iván Manjón, Daniel Paniagua, Unai Pérez y Javier Reyes.

PROPUESTA: Life on the way.