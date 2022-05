Qué hacer cuando terminas de pagar la hipoteca: trámites necesarios para eliminar la carga

El momento más esperado por cualquier hipotecado es el día en que deja de serlo, es decir, el día en el que termina de pagar la hipoteca de su casa y, por tanto, salda su deuda con el banco 20, 30 o hasta 40 años después de contraerla. Sin embargo, llegado, ese día, para que la vivienda quede completamente libre de cargas, el propietario debe notificar en el Registro de la Propiedad que el préstamo y los intereses que conlleva ya se han devuelto al 100%, es decir, debe realizar un ‘levantamiento de la hipoteca’.

Levantamiento de hipoteca, trámite muy desconocido

"En España, muchos ciudadanos desconocen este trámite o simplemente no quieren invertir su tiempo y dinero en él, por lo que no hacen nada para notificar que han terminado de pagar la hipoteca y que su vivienda está libre de cargas", afirma Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, que lamenta que "los problemas vienen cuando quieren vender la vivienda pasado un tiempo". Por ello, este procedimiento no es obligatorio, pero sí recomendable, sobre todo a largo plazo.

Los problemas vienen cuando quieren vender la vivienda pasado un tiempo

Por ejemplo, si el propietario de la vivienda se decide en algún momento a venderla, esta no aparecerá como ‘libre de cargas’, sino que en el Registro de la Propiedad seguirá registrada como ‘hipotecada’. Lo mismo ocurrirá en caso de querer rehipotecar la vivienda ya sea para usarla como aval en la compra de otra o a la hora de pedir una hipoteca inversa. Por tanto, "notificar que el préstamo hipotecario se ha dejado de pagar es recomendable para no tener problemas en el futuro", agrega Colombelli.

¿Cómo hay que hacer la notificación?

Los propietarios tienen dos opciones para eliminar la carga:

- Solicitar al banco con el que se firmó la hipoteca que haga un levantamiento de esta a cambio de unas comisiones determinadas.

- Hacer el levantamiento por cuenta propia. Esta segunda vía es más compleja. El usuario tendrá que pedir, por un lado, el certificado de deuda cero al banco, es decir, un documento que muestre que la deuda está saldada. Además, deberá solicitar ante notario la escritura de la cancelación, que tendrá que estar firmada por el apoderado del banco en el que tenemos la hipoteca.

Rellenar el formulario 600 correspondiente al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y acudir al Registro de la propiedad para llevar todos los documentos serán otros de los pasos.

¿Cuánto cuesta el levantamiento de la hipoteca?

Si se escoge la opción de pedirle al banco que haga dicho levantamiento, el cliente podría pagar entre 200 y 400 euros por la gestión. Eso sí, según advierte el Banco de España (BdE), toda comisión que se cobre y que no se corresponda con la tramitación notarial y registral de la cancelación será “improcedente”.

En caso de elegir la opción de hacerlo por cuenta propia, aunque es más complicada, también es más asequible pese a que cada procedimiento tiene su coste. Solicitar al banco el certificado de deuda cero es gratuito, así como rellenar el formulario 600 y presentarlo; los gastos de notaría podrían rondar lo 100 euros y los gastos del Registro de la Propiedad unos 25 euros, por lo que el total aproximado es de 125 euros por declarar que la vivienda está “libre de cargas”.

¿Cuánto tiempo se tarda en obtener el certificado?

Por lo general, estos trámites no suelen llevar demasiado tiempo. Lo más habitual es que en dos semanas el usuario obtenga el certificado de levantamiento de la hipoteca.

Además, si el propietario decide (ya sea por desconocimiento o por elección) no cancelar la hipoteca nada más terminar de pagar el préstamo, trascurridos 20 años desde ese mismo momento, el Registro de la Propiedad cancelará directamente la hipoteca de forma totalmente gratuita.

¿Qué pasa con las vinculaciones asociadas a la hipoteca?

Cuando se firma una hipoteca, lo habitual es que haya vinculaciones a la misma para que el usuario reciba algún tipo de bonificación por parte del banco en cuestión. Estas pueden ser: apertura de una cuenta nómina, contratar un seguro de hogar, un seguro de vida, un plan de pensiones o cualquier otro fondo de inversión. Pero ¿qué pasa con ellos al cancelar la hipoteca por finalizar el pago de la deuda?

Una vez finaliza el contrato y la deuda de la hipoteca queda saldada, el banco no podrá retenerte con los otros productos

"Una vez finaliza el contrato y la deuda de la hipoteca queda saldada, el banco no podrá retenerte con los otros productos", explica el director de Hipotecas de iAhorro, que agrega que "en el caso de las vinculaciones, estas van aparte: si el cliente tiene contratado, por ejemplo, un seguro de hogar con el banco, aunque se cancele la hipoteca, el seguro seguirá vigente hasta que él decida cancelarlo. Eso sí, tener un seguro del hogar es obligatorio, aunque el propietario puede decidir contratarlo desde un inicio con cualquier compañía de seguros en vez de con el banco o cambiarlo en cualquier momento de la vida del préstamo”. Lo mismo pasaría con el seguro de vida o con cualquier fondo de inversión, aunque estos no son obligatorios.

“El cliente debe tener en cuenta que, si quiere cancelar alguna vinculación al terminar de pagar la hipoteca, tiene que ser él proactivamente el que se lo pida al banco, sino la entidad seguirá cobrándoselo”, avisa Colombelli.