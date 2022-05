Belén Esteban se mantiene ausente de la esfera pública desde que el pasado 25 de abril sufriera una caída en Sálvame que le costó la fractura de la tibia y el peroné. Sin embargo, recientemente se pasó por Instagram para agradecer el cariño por parte de la actriz Laura Londoño.

La de Paracuellos publicó en sus stories un vídeo de la intérprete de la telenovela Café con aroma de mujer en el que esta le mandaba un mensaje de ánimo en este momento tan complicado a nivel personal.

"Hola, Belén Esteban, ¿cómo estás? Soy Laura Londoño y te mando este vídeo con muchos abrazos. Un besito", dice la artista colombiana en la grabación, la cual ilusionó enormemente a la colaboradora.

"Muchas gracias, qué ilusión", respondió Belén en sus stories de Instagram, red social en la que no publicaba nada desde el pasado 17 de abril, cuando compartió una fotografía en Semana Santa. Unos días después se producía su aparatosa caída en el plató de Mediaset.

Cabe decir que, aunque no sube fotografías ni vídeos en su feed desde hace un tiempo, sí escribió en las stories poco después de lesionarse que no respondía a los mensajes porque no se encontraba con "ánimos". Tal y como ella misma dejó ver, y según informó Sálvame, se encontraba "muy dolorida" y "anímicamente devastada".

El pasado jueves, 5 de abril, el rostro de Telecinco ingresaba de nuevo en el hospital de La Luz, en Madrid. Los días anteriores ya lo intentó, pero por complicaciones médicas no pudo ser operada.

"La escayola le ha producido llagas y no le han podido operar", explicó uno de los reporteros de Sálvame, justo frente al hospital en el que estaba Belén ingresada.

"Hay que esperar a que esas llagas se curen y podrán intervenirla. Tiene que esperar. Le pasó lo mismo a Belén Rodríguez", remató.