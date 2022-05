Telecinco emitió este jueves 5 de mayo una nueva gala de Supervivientes 2022. Esta hizo que cambiaran los líderes grupales, mandó a otra concursante al palafito y eligió a cuatro nuevos nominados.

El programa contó con una expulsión, la de Charo Vega. Esta tuvo un inicio de gala bastante dulce, pues aunque renunció a hacer la prueba y tuvo que mirar mientras su grupo se comía la pasta, finalmente y tras una petición de Jorge Javier Vázquez, pudo comerse dos albóndigas de la pasta de recompensa.

Ya en La Palapa, la primera en salvarse fue Ainhoa Cantalapiedra, el segundo Kiko Matamoros y el tercero Juan Muñoz, por lo que la expulsada fue Charo Vega. Esta dio las gracias e insistió en quería irse, aunque el alivio le duró más bien poco: en lugar de ir al hotel, fue al palafito en el que ha pasado la semana Rubén Sánchez Montesinos.

Tal y como estaba previsto, se le comunicó que tendría que quedarse allí hasta el próximo domingo, cuando se les comunicaría el nombre de la persona que se quedaría una semana más, siguiendo los designios de la audiencia. Sin embargo, Vega tardó más bien poco en estallar en llanto y negarse a permanecer allí. "Yo no me quedo aquí, no puedo, palabra de humor. Ni tengo humor, ni ganas, me duele el alma. No, no quiero esto, por favor", lamentó.

Su defensor en plató, su nieto Manuel, consiguió disuadirla para que permaneciese allí unos días más. "Chari, por favor, respira poco a poco, espérate hasta el domingo, no me hagas esto", dijo el joven.

"No sabes lo bien que se lo está pasando tu nieto en Madrid, dice que se ha echado un novio", bromeó Jorge Javier para intentar animar a Vega.

Rubén: Enrique del Pozo, gran cantante, actor, tertuliano, premio Pasolini, te amo, Enrique del Pozo Parrado, mi vida, un año juntos



Charo:#SVGala3pic.twitter.com/b37ASaNiGB — X (@MRXTV_) May 6, 2022

La cosa cambió rápidamente y, en la siguiente conexión con ella, se pudo ver que le había dado un ataque de ansiedad y estaba esperando a que acudiese la asistencia médica, por lo que todo apunta a que podrá volver a España antes de lo esperado.

"El equipo médico está yendo para allá. Tranquila, que lo vamos a solucionar, el médico está llegando", le dijo Jorge Javier Vázquez. En este caso, Manuel dejó claro que se trataba de "un mero bajón" y que Vega sufría episodios así muy a menudo.

Rubén: Enrique del Pozo, gran cantante, actor, tertuliano, premio Pasolini, te amo, Enrique del Pozo Parrado, mi vida, un año juntos



Charo:#SVGala3pic.twitter.com/b37ASaNiGB — X (@MRXTV_) May 6, 2022

Por último, se pudo conocer los nombres de los nuevos nominados. A excepción de la expulsada y de una incorporación, fueron los mismos de la semana pasada: Kiko Matamoros, Juan Muñoz, Ainhoa Cantalapiedra y Alejandro Nieto.