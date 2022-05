La Feria, epicentro político por un día: de la falta de acuerdo en las izquierdas al saludo de Juanma Moreno y Macarena Olona

El Real de Los Remedios se ha convertido este jueves en epicentro de la crónica política andaluza, a poco menos de un mes para que comience oficialmente la campaña electoral de los comicios del 19 de junio. Nadie quiere perder esta oportunidad, que tradicionalmente congrega a políticos de todos los colores en visitas institucionales a las diferentes casetas de la Feria. Y que este año cobra especial importancia por la cercanía de las urnas.

A escasas horas de que termine el plazo para el registro de las coaliciones que concurrirán el 19-J, las izquierdas a la izquierda del PSOE –a saber, Podemos, IU y Más País– siguen sin ponerse de acuerdo sobre la candidatura conjunta que llevan semanas negociando. Aún no hay marca, aunque este parece el menor de los quebraderos de cabeza, pues todo apunta a que Por Andalucía es una denominación que todas las partes en liza podrían aceptar. El problema fundamental radica en la falta de un candidato de consenso, que tendrán que encontrar antes de esta medianoche si finalmente quieren acudir todos juntos a las urnas.

El plan inicial pasaba por designar a un aspirante a la Presidencia de la Junta ajeno a todas las formaciones, pero esta opción se antoja cada vez más alejada. Por el contrario, suenan con fuerza dos posibilidades: Juan Antonio Delgado, cabeza de cartel de Podemos, elegido recientemente en las primarias de la formación morada; e Inmaculada Nieto, actual portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía y responsable de Política Institucional de IU.

Precisamente la celebración de las primarias moradas ha generado suspicacias en IU y Más País, y fuentes de la negociación ajenas a Podemos consideran que los morados llevan semanas maniobrando para situar a Delgado como el candidato de toda la coalición en lugar de intentar conseguir el apoyo de una figura externa y de prestigio, algo que Podemos niega. Nieto, por su parte, ya ha asegurado que para ella sería "un honor" encabezar la candidatura conjunta si reuniera el "suficiente consenso".

Tanto Delgado como Nieto, además de Esperanza Gómez, líder de Más País Andalucía, compartieron la jornada de este jueves en la Feria con la vicepresidenta Yolanda Díaz y el líder de IU, Alberto Garzón. La primera, a la que se vio arropando a Nieto en su recorrido por el Real, no quiso pronunciarse específicamente sobre las negociaciones al asegurar que no le "compete", pero sí afirmó que "el verbo que me gusta conjugar es sumar, sumar y sumar". "Sumar diversidades, sumar proyectos diferentes, sumar para seguir ensanchando nuestro país", añadió Díaz, antes de apostillar que, "desde luego", lo que le "gustaría es que Andalucía no se coloque de espaldas al signo de los tiempos", sino que "mire hacia adelante y hacia la suma".

Juanma Moreno y Macarena Olona se saludan en la Feria de Sevilla. EP

El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, también ha visitado este jueves la Feria, donde se volvió a mostrar confiado en "conseguir una mayoría fuerte, segura, constructiva, serena" el próximo 19-J, ya que aseguró estar "cada vez más convencido de que la inmensa mayoría de los andaluces no quieren polarizaciones, radicalidad, no quieren posiciones muy extremas". En este sentido, el popular defendió la existencia de "una Andalucía abierta, inclusiva, en la que cabe todo el mundo", apelando así al "equilibrio".

Tras conocerse el miércoles los últimos datos del paro, en los que Andalucía lidera el descenso absoluto de desempleo a nivel nacional, Moreno apuntó a que su Gobierno espera datos "muy positivos". Así, se refirió a "un mes de mayo muy bueno, de junio, julio, agosto, y de septiembre", aunque refirió que "nos queda mucho por hacer", considerando en todo caso que "vamos por el camino apropiado".

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, paseó también por la Feria junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que, en una visita a la caseta de UGT, valoraron el impacto de la reforma laboral del Gobierno en el aumento de la contratación indefinida en Andalucía. En este punto, el candidato socialista a la Junta consideró que los andaluces "tienen que saber distinguir que hoy, que todos parecemos estar por el diálogo social, por los acuerdos buenos para los trabajadores, cuando llega el momento de votar es cuando también hay que reflejar el compromiso".

Por último, la candidata de Vox en la comunidad, Macarena Olona, también se dejó ver por la Feria, donde tuvo un encuentro fugaz con Moreno en el que ambos se saludaron de manera cordial. Olona se presentó como "la nieta de andaluces que vuelve a casa", tras explicar que sus abuelos tuvieron que emigrar para "buscarse la vida". Aunque no quiso desvelar las casetas que visitaría –"por razones de seguridad", alegó–, Olona sí dejó claro que no acudiría a las de los sindicatos, como hicieron el resto de candidatos. "Vengo a disfrutar de la Feria del pueblo", dijo, y calificó como un "antagonismo estar en las casetas de los mayores traidores de la clase obrera, trabajadora".