L'aeroport de València renova la seua imatge amb murals d'ones i trencadís

20M EP

L'empresa muralista Taruga Creaciones i Aena s'han unit per segona vegada per a renovar la imatge de l'aeroport de Manises (València) apostant per murals amb dissenys que plasmen referències característiques de la Comunitat Valenciana com les ones o el trencadís.