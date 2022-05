Lola Ortiz, de 'MyHyV', confirma su relación con Kevin Santana con un vídeo en Instagram donde se les ve darse un apasionado beso

A Lola Ortiz se le ha vuelto a avivar la llama de la pasión. Y es que tras la pérdida de la que fuera su pareja, el deportista Luis Ojeda Suárez, la exconcursante de Supervivientes ha conseguido abrirse nuevamente al amor.

Aunque lleve varios meses compartiendo fotos y momentos con Kevin Santana, medallista de oro en España de Muay Thai, la canaria negaba rotundamente que tuviese algo con él.

De hecho, así lo corroboró en uno de sus últimos vídeos de Mtmad: "La gente no se da cuenta de que yo no tengo la obligación de contar mis cosas íntimas. Si las cuento es porque quiero. Si me siguen y les gusta mi cuenta, solo espero que se alegren de que yo sea feliz".

Pero la extronista de Mujer y hombres y viceversa no ha podido ocultar más la química que hay entre ambos, por lo que ha decidido dar un paseo adelante y compartir su relación en las redes sociales.

Con un vídeo grabado por ella en el que se diferencia la silueta de ambos en una pared, al ritmo de la canción Antes que se acabe de Bad Bunny, se puede ver como Lola se acerca a Luis para finalmente darle el beso que confirma su noviazgo.

Tras esta publicación, los seguidores de la influencer se han alegrado de que la noticia por fin se haya confirmado y les han deseado lo mejor en esta nueva etapa como pareja.