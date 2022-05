La Generalitat celebra la anulación de la sentencia que revocaba el Pativel: "La protección del litoral sigue vigente"

"Hemos recibido una muy buena noticia: el Supremo ha dado la razón a la Generalitat y, por tanto, el Pativel, instrumento que tenemos para proteger nuestro litoral, continúa vigente", ha manifestado España en declaraciones remitidas a los medios.

A su juicio, es algo positivo para todos los que defienden que el crecimiento económico sea compatible con la preservación del medioambiente, "la protección de nuestras playas y que se haga todo de forma ordenada". "El litoral es uno de los factores de riqueza que tenemos en la Comunitat", ha recordado.

En concreto, el Supremo ha estimado el recurso presentado por la Generalitat y ha rechazado las alegaciones de la inmobiliaria a la que el alto tribunal valenciano dio la razón en primera instancia, en una resolución que anula por no ser conforme a derecho, pero en la que acuerda retrotraer las actuaciones a fin de que el TSJCV dicte un nuevo fallo.

El Pativel, aprobado por decreto del Consell el 4 de mayo de 2018, fue declarado nulo por el TSJCV al concluir que no existía en el expediente administrativo un estudio económico-financiero con los costes de implementación, por incumplir la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres al no incluir un informe de evaluación del impacto por razón de género ni informes sobre el impacto en materia de infancia, adolescencia y familia y por no haberse sometido a "una verdadera evaluación ambiental y territorial estratégica".