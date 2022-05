SUST.- El jutge envia a presó al fisioterapeuta detingut per presumpte abús sexual a una menor a Torrent

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el jutge ha acordat l'ingrés a la presó del detingut, en el marc d'una causa oberta per un delicte contra la llibertat i indemnitat sexual de menor de 16 anys d'edat.

El jutge ha rebut en declaració aquest dijous al fisioterapeuta, de 30 anys i que va ser detingut després que suposadament fora sorprés pels pares de la xiqueta en el moment en què cometia els abusos i que es van veure obligats a trencar la porta de l'habitació en la qual estava amb la xiqueta per a auxiliar-la en sentir els seus plors, segons informacions publicades.

Els fets van succeir durant una consulta en la Casa de la Dona, un centre municipal de Torrent, en el qual treballava com a personal d'una empresa subcontractada per l'Ajuntament, que ha obert una investigació i s'ha posat a la disposició de la Policia Nacional per a tot allò que puga requerir.