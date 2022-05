Ucraïna.- Les Corts demanen impulsar corredors humanitaris per a garantir subministraments

Socialistes, Compromís i Unides Podem reclamen a les institucions de la UE el compliment de la Convenció Europea de Drets Humans i la normativa internacional que protegisca als sol·licitants d'asil, a més de demanar al conjunt de països membres l'acolliment de les persones que fugen del conflicte bèl·lic amb independència del seu origen o nacionalitat.

En un comunicat conjunt, els grups del Botànic recorden que la comunitat internacional ha mostrat la seua rotunda condemna a la invasió russa i que l'ONU calcula que més de quatre milions de refugiats podrien seguir en aquesta situació durant els pròxims mesos si el conflicte s'allarga. Davant aquesta situació, al seu juí, les institucions públiques han de reforçar vies que recolzen a la resolució efectiva del conflicte mitjançant accions diplomàtiques i humanitàries.

"La Comunitat Valenciana és una terra d'acolliment -reivindiquen-. Posar la mirada en la protecció de la infància i d'aquells que abandonen el seu país per veure en perill la pròpia integritat i vida, així com proveir recursos essencials de manera segura, ha d'estar entre les nostres prioritats a l'hora d'afrontar una indesitjable situació que requereix dels nostres més ferms valors democràtics".

"Els poders públics hem d'estar a l'altura d'una ciutadania compromesa i redoblar les mesures perquè els ucraïnesos i ucraïneses puguen accedir a unes condicions de vida digna sense perdre drets ni llibertats", afirma la diputada del PSPV Aroa Mira.

"Hui hem sabut que Rússia ha anunciat un alto el foc temporal en Azovstal per a evacuar civils i que, al mateix temps, el president Zelenski ha demanat ajuda al president de l'ONU per a traure als ferits ocasionats per l'atac a la planta siderúrgica", apunta Nathalie Torres per Compromís, recalcant que "des de l'11 de març, les coses han canviat molt" i que la necessitat de corredors humanitaris es manté.

"La dramàtica situació que Ucraïna està patint a hores d'ara ha propiciat una crisi humanitària que requereix d'una urgent resposta de caràcter internacional. Milions de persones, entre les quals es troben xiquets i xiquetes, s'han vist obligades a deixar les seues llars i buscar els espais més òptims per a la seua seguretat", afig Irene Gómez (UP).