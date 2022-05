El Consell actualitza el Pla de Prevenció d'Incendis del parc natural de la Tinença de Benifassà (Castelló)

La conselleria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha aprovat el nou Pla de Prevenció d'Incendis Forestals del parc natural de la Tinença de Benifassà, actualitzant així el document de prevenció de les 5.000 hectàrees d'aquest espai natural.

La planificació inclou una bateria d'actuacions amb una inversió per damunt dels 12,67 milions d'euros per a la prevenció del parc natural d'acord a les seues característiques demogràfiques, d'orografia del terreny, causes del foc, vegetació o relleu, entre unes altres.

El Parc Natural de la Tinença de Benifassà, situat en el nord de la província de Castelló, destaca pel seu marcat caràcter forestal i muntanyenc, així com per la qualitat de l'ecosistema en matèria de biodiversitat.

El director general de Prevenció d'Incendis Forestals, Diego Marín, ha destacat algunes partides de la inversió prevista dins del pla d'infraestructures de prevenció, especialment els 4,5 milions d'euros per a actuacions en àrees tallafocs i faixes auxiliars i els 2,3 milions d'euros destinats a la millora i condicionament de camins i pistes forestals.

L'actualització parteix d'una anàlisi i diagnòstic del període 2010-2019 per a articular una planificació integral a través de 26 punts d'actuació: 13 destinades a la prevenció de les causes i 13 en el marc del pla d'infraestructures.

BLOCS

El primer bloc se centra en actuacions de formació i divulgació, la revisió dels plans locals de crema, el suport a l'ús d'alternatives al foc en eliminació de restes vegetals i el foment d'execució de faixes auxiliars. Així mateix, inclou, entre altres mesures, la continuació i millora de les actuacions de vigilància i detecció i també la convocatòria d'ajudes al voluntariat en prevenció d'incendis

El pla d'infraestructures inclou actuacions sobre àrees tallafocs, l'adequació i manteniment de pistes forestals i l'execució i adaptació de punts d'aigua.

La recuperació i manteniment en ús de parcel·les agrícoles, l'aprofitament ramader i l'adaptació i manteniment d'àrees d'ús públic, així com de la interfície urbà-forestal són unes altres de les mesures contemplades.

L'Estratègia Mosaic de prevenció d'incendis està duent a terme un ampli treball d'actualització i desenvolupament dels plans dels Parcs Naturals. Concretament, en el que va d'any s'han aprovat 3 nous plans, que s'afigen als 7 de 2021 i als altres 7 aprovats en 2020.